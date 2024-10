Douze touristes bloqués pendant six heures dans une vieille mine d'or

«Nous avons deux ennemis: le Hamas et Netanyahou»

Des visites sont désormais proposées dans la mine, qui a été ouverte au 19e siècle et fermée dans les années 1960. (ats)

Selon les premières constatations, l'ascenseur qui transportait les visiteurs dans les profondeurs de la mine aurait subi une panne mécanique. Selon le shérif, l'accident s'est produit à environ 150 mètres de profondeur. Une personne est décédée et quatre autres ont été légèrement blessées. Un groupe de onze personnes – onze touristes et un guide – a été sauvé après que l'ascenseur a été réparé.

Une personne est décédée jeudi dans un accident survenu dans une ancienne mine d'or de l'Etat américain du Colorado, transformée en attraction touristique. Douze personnes sont restées coincées pendant six heures à 300 mètres de profondeur.

L'ascenseur qui transportait un groupe de touristes vers une ancienne mine d'or du Colorado a subi une panne mécanique. Une personne est décédée et 12 autres sont restées coincées pendant six heures à 300 mètres de profondeur.

La Mollie Kathleen Gold Mine a été ouverte au 19e siècle et fermée dans les années 1960. Image: Mollie Kathleen Gold Mine

