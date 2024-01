Avis de tempête aux Etats-Unis

Une tempête hivernale traversant l'Etat de l'Iowa devrait déverser plusieurs centimètres de neige sur la ville d'Iowa City, accompagnées de puissantes rafales de vent. Getty Images North America

Tornades, tempêtes de neige, torrents de pluies et des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité: les conséquences d'une tempête hivernale qui balaie le centre et l'est des Etats-Unis.

Plus de «International»

«Ne sous-estimez pas celle-ci», a prévenu le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, dans un média local, qualifiant cette tempête d'«inhabituelle». Selon lui, la météorologie devrait se dégrader en fin de journée mardi ou dans la nuit.

La ville de New York se préparait également à de fortes pluies accompagnées de vents puissants entre la fin de journée de mardi et la matinée de mercredi. «Selon les prévisions actualisées du National Weather, des coupures de courant généralisées sont maintenant attendues», ont écrit les autorités locales dans un communiqué, pointant le risque d'inondations et de crues côtières.

Alerte est donnée

Les habitants doivent «prendre les mesures de précaution nécessaires pour rester en sécurité tout au long de cet événement météorologique et éviter de sortir au plus fort de la tempête», a déclaré le maire de New York Eric Adams, cité dans ce communiqué.

Des tornades étaient par ailleurs attendues dans le sud-est du pays, certaines ayant déjà frappé la Floride. Des images aériennes montrent des arbres couchés et des habitations endommagées, certaines avec le toit arraché.

Vidéo: watson

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis a décrété l'état d'urgence dans 49 comtés de son Etat. Plus de 380 000 foyers ont été sans électricité mardi après-midi à travers le pays, principalement sur la côte sud-est, selon le site Poweroutage.us.

Cette tempête hivernale pourrait également entraîner de fortes précipitations neigeuses au centre nord du pays et dans la région des Grands Lacs. Pour ce qui est du nord-ouest du pays, un avis de tempête de neige a également été diffusé, pour la première fois en une décennie, dans les chaînes montagneuses de Cascade et d'Olympic, selon le New York Times.

En Arizona, les routes du Grand Canyon ont été fermées après une tempête de neige qui a laissé au moins 5 cm de neige dans tout le parc. Image: LightRocket

Ces intempéries se font déjà ressentir sur le trafic aérien, avec plusieurs milliers de vols annulés ou retardés mardi à travers les Etats-Unis, indique le site FlightAware.com. (mbr/ats)