Robert F. Kennedy Junior Keystone

Robert F. Kennedy Junior suspend sa campagne et soutient Trump

Robert F. Kennedy Junior suspend sa campagne présidentielle et annonce soutenir Donald Trump.

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle Robert F. Kennedy Junior a annoncé vendredi qu'il suspendait sa campagne, «sans y mettre fin». Lors d'une conférence de presse diffusée sur X, il a ajouté qu'il soutenait désormais le candidat républicain Donald Trump.

«Je ne peux pas, en toute conscience, demander à mon personnel et à mes bénévoles de continuer à travailler de longues heures ni à mes donateurs de continuer à financer ma campagne, car je ne peux pas leur dire que j'ai un véritable chemin vers la Maison Blanche» Robert F. Kennedy Junior.

«RFK Jr» a demandé que son nom soit officiellement retiré du scrutin dans l'Etat de Pennsylvanie, ainsi que dans l'Arizona, comme le rapporte Politico.

Considéré comme excentrique par la majeure partie du clan Kennedy, il a vigoureusement critiqué le Parti démocrate dans son discours de vendredi, citant trois causes, parmi lesquelles la liberté d'expression et la guerre en Ukraine, pour sa décision de se «présenter comme indépendant et maintenant d'apporter (son) soutien au président Trump», face à Kamala Harris. (jch)