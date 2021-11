Image: sda

L'acquittement du tueur de Kenosha divise les Etats-Unis

Kyle Rittenhouse avait tué deux manifestants et blessé un autre avec une arme en août 2020, en plein mouvement Black Lives Matter, à Kenosha. Il a été acquitté.

Vendredi 19 novembre, le jeune homme a été déclaré «non-coupable», un an après avoir tué deux manifestants et en a blessé un troisième le 26 août 2020, au cours d’une révolte de manifestants Black Lives Matter. Alors âgé de 17 ans, Kyle Rittenhouse s’était équipé d’un fusil semi-automatique et avait rejoint des groupes armés venus «protéger» les commerces lors des émeutes.

Pour se défendre, il a invoqué la légitime défense, très protégée dans cet Etat. Cette affaire avait profondément divisé les Etats-Unis en pleine campagne électorale. Aujourd’hui, elle provoque encore de vifs débats sur son système judiciaire et le droit d’user de son arme au nom de la légitime défense.

Kyle Rittenhouse a été déclaré «non-coupable» pour chacun des chefs d’inculpation, dont meurtres.

Joe Biden se dit inquiet

Ce procès est révélateur des fractures de la société américaine sur les armes à feu, le droit à l’autodéfense et le mouvement antiraciste Black Lives Matter. Il a été largement retransmis dans le pays, qui attendait avec une certaine appréhension le verdict.

Le président, Joe Biden a immédiatement déclaré: « Je m’en tiens à ce que le jury a conclu. Le système de jury fonctionne et nous devons le respecter.» Il concède que «le verdict à Kenosha laisse de nombreux Américains en colère et inquiets, moi y compris». Il a appelé au calme.

Les parents d’une des victimes ont fustigé le «message inacceptable» envoyé par le tribunal de Kenosha.

«Le verdict d’aujourd’hui signifie qu’il n’y a aucune responsabilité pour la personne qui a assassiné notre fils. Cela envoie le message inacceptable que des civils armés peuvent se présenter dans n’importe quelle ville, inciter à la violence, puis utiliser le danger qu’ils ont créé pour justifier de tirer sur des personnes dans la rue.»

Sur Twitter, le mouvement Black Lives Matter a souligné qu’il n’était pas surpris par le verdict. «Le système fonctionne exactement comme il est censé le faire […] pour protéger la suprématie blanche».

Un combat politique

Cité par Le Monde, l’avocat de l'accusé, Mark Richards, qui avait beaucoup insisté sur l’âge de son client, mineur au moment des faits, lors de l'audience, a refusé de partir en croisade politique: «La seule chose qui m’importait était de savoir s’il serait déclaré non coupable ou non. Je ne représente pas des causes, je représente des clients.»

Une croisade dans laquelle se sont engouffrés, en revanche, plusieurs républicains. Ils ont jubilé à l'issu du verdict. Parmi eux, Madison Cawthorn, de la Chambre des représentants, le plus jeune membre s'est exprimé sur une story Instagram: «Kyle, si tu veux un stage chez moi, contacte-moi.»