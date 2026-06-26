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Séisme au Venezuela: les Etats-Unis vont jouer un rôle majeur

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Séisme au Venezuela: les Etats-Unis vont jouer «un rôle majeur»

Des bateaux militaires américains vont être dépêchés pour apporter un soutien logistique au pays, frappé par un dramatique double séisme.
26.06.2026, 06:1126.06.2026, 06:29

L'armée américaine va déployer deux navires militaires et des avions et hélicoptères afin d'apporter un soutien logistique aux opérations de secours menées après le double séisme au Venezuela. La catastrophe a fait au moins 235 morts, selon un nouveau bilan.

«Ces forces fourniront des services de transport spécialisés et un soutien au personnel américain, aux équipes de recherche et de secours ainsi qu'aux partenaires institutionnels américains, afin de leur permettre d'évaluer les dégâts, de localiser les blessés et d'apporter une aide cruciale», a détaillé jeudi l'armée américaine dans un communiqué.

epaselect epa13064831 People loot a store in Catia La Mar, Venezuela, 25 June 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck Venezuela on 24 June, according to the US Geological Survey (USGS). ...
Le bilan ne cesse de s'alourdir au VenezuelaKeystone

Les Etats-Unis vont également débloquer 150 millions de dollars d'aide, a annoncé plus tôt le département d'Etat américain. La somme sera répartie à hauteur de 50 millions de dollars à destination d'organisations humanitaires sur place et de 100 millions de dollars pour le bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (OCHA).

Le tremblement de terre au Vénézuela a été perçu «jusqu'en Suisse»

Deux équipes de secours et de recherche de disparus vont également être déployées sur place, a précisé le département d'Etat dans un communiqué. L'une d'elles, originaire de l'Etat de Virginie, a annoncé sur le réseau social X mobiliser «une équipe de 80 personnes et de six chiens» spécialisée dans la recherche en milieu urbain.

Un «revers »pour le pays

Le bilan du double séisme de mercredi atteint 235 morts, a annoncé jeudi le ministre vénézuélien de la santé, Carlos Alvarado. «Malheureusement, nous avons accueilli environ 235 patients qui sont arrivés sans signes vitaux ou qui sont décédés dès leur arrivée dans nos établissements de santé», a-t-il déclaré à la télévision d'Etat. Le précédent bilan était de 188 morts.

Le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, avait promis une réponse «à l'échelle de l'ensemble du gouvernement» pour ce séisme meurtrier. Notre réponse sera «importante. Elle sera rapide et elle sera efficace», a-t-il affirmé à des journalistes lors d'une visite à Bahreïn, précisant que le ministère américain de la défense jouerait «un rôle logistique majeur».

U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks with members of the media before departing for Bahrain International Airport after his visit to the Middle East, in Manama, Bahrain Thursday, June 25, 2026. ...
Marco RubioKeystone

Le chef de la diplomatie américaine a confirmé s'être entretenu avec la présidente par intérim vénézuélienne, Delcy Rodriguez, qui a salué la «solidarité» des Etats-Unis. Interrogé par l'AFP pour savoir si cela pouvait affecter le processus de stabilisation en cours au Venezuela, Marco Rubio a répondu:

«Evidemment, c'est un revers à cet égard, mais nous allons surmonter cela et je pense que le Venezuela en sortira plus fort, malgré la tragédie à laquelle il est confronté en ce moment»

Washington et Caracas se sont rapprochés depuis la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien, Nicolás Maduro, et le gouvernement américain appuie fortement la présidente par intérim. (jzs/ats/afp)

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