Trump assure que Xi connaît les conséquences d’une invasion de Taïwan

Le président américain affirme que Xi Jinping saisit les risques d’une invasion de Taïwan, tout en refusant de dire si les États-Unis interviendraient militairement.

Donald Trump a affirmé que Xi Jinping comprenait «les conséquences» d'une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine. Le président américain a en revanche refusé de préciser si les Etats-Unis défendraient l'île en cas d'attaque, dans l'extrait d'une interview diffusée dimanche sur CBS. Interrogé sur une éventuelle intervention américaine en cas d’attaque de Pékin contre Taïwan, il a déclaré:

«Vous le saurez si cela se produit et il comprend la réponse à cette question» Trump

Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant.

Donald Trump avait pourtant assuré quelques jours plus tôt que, lors de sa rencontre avec Xi Jinping jeudi en Corée du Sud, Taïwan n'avait «jamais été évoqué». «Ce sujet n'a pas été abordé», avait-il ajouté.

Dans cette interview réalisée vendredi et diffusée dimanche dans l'émission 60 Minutes sur CBS, il a ajouté ne pas pouvoir «révéler ses secrets», précisant que «l'autre partie était au courant».

Le président américain a par ailleurs affirmé que Xi Jinping et son entourage avaient «ouvertement déclaré» qu'«ils ne feraient jamais rien tant que Trump serait président, car ils en connaissent les conséquences».

L'autonomie de Taïwan continue de susciter des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, que Donald Trump et Xi Jinping semblent avoir évitées lors de leur rencontre, en se concentrant plutôt sur l'apaisement de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. (tib/ats)