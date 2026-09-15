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Un juge suspend une mesure voulue par l'administration Trump

President Donald Trump speaks with reporters while in flight on Air Force One from Shannon, Ireland to Joint Base Andrews, Md., Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump Ireland
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Un juge suspend une mesure voulue par l'administration Trump

Le gouvernement américain voulait imposer de nouvelles limites de séjour aux Etats-Unis des étudiants et journalistes étrangers. Un juge a reporté l'entrée en vigueur de cette mesure, prévue le 15 septembre.
15.09.2026, 06:3515.09.2026, 06:35

Un juge fédéral américain a reporté sine die lundi l'entrée en vigueur des nouvelles limites de séjour aux Etats-Unis des étudiants et journalistes étrangers, décidées par l'administration Trump.

Sans se prononcer sur le fond, ce juge fédéral de Boston (nord-est) reporte jusqu'à nouvel ordre l'entrée en vigueur de cette réglementation, prévue le 15 septembre.

Il fait ainsi droit à la demande d'organisations représentant des établissements de l'enseignement supérieur, des professeurs et des syndicats, dont un représentant les journalistes et d'autres métiers de la communication.

240 jours

Selon cette réglementation publiée en juillet au Federal Register, l'équivalent américain du Journal officiel, les ressortissants étrangers détenteurs d'un visa étudiant ne seront plus autorisés à rester plus de quatre ans sur le territoire américain.

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Les journalistes étrangers seront, pour leur part, limités à des séjours de 240 jours, soit environ huit mois, tout en pouvant solliciter des renouvellements pour des périodes identiques. Les journalistes chinois seront soumis à un cadre particulièrement restrictif, avec des visas limités à 90 jours.

Jusqu'à présent, les Etats-Unis octroyaient des visas pour la durée du programme d'un étudiant et jusqu'à cinq ans pour un journaliste étranger.

Une centaine de médias et organisations de presse internationaux, dont l'AFP, ont estimé dans une lettre ouverte que la nouvelle règlementation «amoindrirait la quantité et la qualité de la couverture» de l'actualité américaine. (ats)

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