L'un des trains les plus longs du monde est une création suisse: celle des Chemins de fer rhétiques (en haut). Image: montage watson

La quête du train le plus long du monde mène en Suisse

Les trains transportent des marchandises et des voyageurs d’un point A à un point B. Certains ont leurs particularités... et d’autres battent des records.

Kerstin Helbig / t-online

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Chaque jour, de nombreux trains circulent à travers le monde. Lequel compte le plus de wagons ou détient le record de longueur? Découvrez quelques trains hors-normes.

Le train le plus long de l'histoire

On s'est tous déjà dit en attendant sur un quai de gare que le train de marchandises qui défilait au loin semblait interminable. Le train de minerai de fer de BHP, en Australie, augmenterait drastiquement ce sentiment. Il a établi le record du train le plus long et le plus lourd du monde le 21 juin 2001.

Les trains de BHP sont de véritables monstres de longueur. Image: imago stock&people

Huit locomotives tiraient 682 wagons chargés de minerai. Sur le trajet reliant Newman à Port Hedland, le convoi transportait 99 732 tonnes de marchandises. Il mesurait 7,35 kilomètres et était piloté par un seul conducteur.

Le train le plus long à circuler régulièrement

Le train le plus long du monde en service régulier circule en Mauritanie et transporte lui-aussi du fer. Il part de Zouérate et traverse le Sahara jusqu’au port atlantique de Nouadhibou, soit un trajet de 650 kilomètres. Un convoi peut compter jusqu’à 220 wagons et peser 17 000 tonnes. Avec ses trois kilomètres de long, il s’agit du train le plus long à assurer un service régulier, en dehors des trajets exceptionnels.

Le train en question traverse le Sahara. Image: www.imago-images.de

Le train de voyageurs le plus long du monde

Pas besoin en revanche d'aller aussi loin pour trouver le train de voyageurs le plus long du monde, puisqu'il suffit de se rendre du côté des Grisons et de leurs célèbres Chemins de fer rhétiques. Il ne s'agit toutefois pas d'un service régulier, mais d'une composition spécifique qui n'a circulé qu'à une seule reprise pour battre le record du monde, en octobre 2022 à l’occasion du 175e anniversaire du chemin de fer en Suisse.

Le train des Chemins de fer rhétiques a battu un record dans un paysage de carte postale le 29 octobre 2022. Image: Keystone

Composé de 100 voitures et long de 1906 mètres, il a emprunté la ligne, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, entre le tunnel de l’Albula, à Preda, et le viaduc de Landwasser, non loin de Filisur (GR). Sept conducteurs ont dû se coordonner pour faire accélérer et freiner simultanément ce train de voyageurs d’environ 3000 tonnes.

(Traduit et adapté de l'allemand par Bastien Trottet)