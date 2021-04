Au moins quatre morts dans une nouvelle fusillade aux Etats-unis

L'Etat de New York légalise la weed

Le gouverneur de l'Etat de New York a signé mercredi une loi adoptée dans la nuit légalisant la marijuana à usage récréatif. New York rejoint ainsi 14 autres Etats américains où un adulte peut fumer un joint sans être inquiété par la police.

Désormais, un adulte peut fumer un joint sans être inquiété par la police, à New York. Cette loi, adoptée grâce aux majorités démocrates dans les deux chambres du Parlement de cet Etat se veut un modèle de justice sociale.

Elle prévoit en effet de distribuer une partie des revenus des ventes (environ 350 millions de dollars par an) aux communautés à forte population noire et latino. Les plus touchées par la répression de la consommation de cannabis.

La loi prévoit aussi de purger …