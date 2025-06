Contrairement à un road trip avec des enfants, un road trip avec un chien semble être un plaisir absolu. Image: Shutterstock

Voici les meilleures destinations pour partir avec son chien en Europe

Pour les propriétaires de chiens, la voiture reste le moyen de transport le plus pratique. Mais quelle destination choisir? En Europe, certains pays se distinguent comme particulièrement accueillants pour un road trip avec son compagnon à quatre pattes.

Les chiens font partie de la famille. Il est donc naturel qu'ils partent eux aussi en vacances. Mais plusieurs facteurs réduisent le choix des destinations. Prendre l'avion avec un chien n'est pas toujours envisageable, et il faut encore trouver un hébergement où l'animal est le bienvenu.

Les destinations de vacances se situent donc le plus souvent en Europe, accessibles facilement en voiture. Une nouvelle étude du portail de locations de vacances HomeToGo s'est penchée sur les pays européens offrant les meilleures conditions pour voyager avec un chien en voiture. Vingt-huit pays ont été analysés selon trois grandes catégories:

Accueil des chiens: le pays propose-t-il un nombre suffisant de logements abordables où les animaux sont acceptés?

le pays propose-t-il un nombre suffisant de logements abordables où les animaux sont acceptés? Facilité de déplacement: le pays est-il facile à parcourir en voiture?



le pays est-il facile à parcourir en voiture? Nature et découvertes: combien de sites naturels inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco enrichissent la destination?

La République tchèque n°1, la Suisse 9ème

La Tchéquie se distingue comme la grande gagnante de cette comparaison des destinations de vacances avec chien. Le pays marque des points grâce à des coûts peu élevés et propose près de 37% de logements de vacances acceptant les animaux — le deuxième taux le plus élevé parmi les pays étudiés.

La Pologne arrive en deuxième position. Elle affiche certes la plus forte proportion de logements acceptant les animaux, mais les prix y sont globalement plus élevés, et l'indice d'hospitalité reste en deçà de celui de la Tchéquie. La France complète le podium.

La Suisse se place en 9ème position. Selon les auteurs de l'étude, ses bonnes conditions routières lui valent des points positifs, tandis que l'indice d'hospitalité fait baisser sa note. Environ un logement proposé sur trois sur la plateforme est adapté aux chiens, ce qui place la Suisse parmi les pays les mieux placés dans ce domaine.

Bâle-Ville se démarque

En ce qui concerne les logements acceptant les animaux, c'est à Bâle-Ville — le «canton urbain» — que l'on trouve la plus forte proportion, avec près de 45%. Suivent Appenzell Rhodes-Extérieures (43%) et Nidwald (42,5%). En revanche, le choix est plus limité dans les cantons de Berne (30%), du Valais (25,5%) et d'Obwald (24%).

Et vous, quelle est votre expérience? Quel pays recommandez-vous pour un road trip avec un chien? Et dans quel canton suisse avez-vous trouvé des logements de vacances adaptés avec succès?

Données et sources 28 pays ont été évalués et comparés par HomeToGo selon huit catégories différentes. Seuls les pays disposant de données complètes et fiables ont été pris en compte.



Dans les catégories principales — accueil des chiens, facilité de déplacement en voiture, ainsi que nature et expériences — chaque pays a reçu des points. Le taux de logements acceptant les animaux sur la plateforme ainsi que l'indice d'hospitalité ont été doublement pondérés.



Traduit et adapté par Noëline Flippe