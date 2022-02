Etats-Unis: 3 tués par balles dans plusieurs établissements scolaires

«Il faut que nous agissions pour qu'il n'y ait plus d'armes dans la rue et pour empêcher la criminalité violente», a réagi sur Twitter le gouverneur du Minnesota, Tim Walz.

«L'un des deux élèves a succombé à ses blessures, l'autre reste dans un état critique», a-t-elle précisé. Deux personnes ont été arrêtées et une arme récupérée, a-t-elle ensuite annoncé.

Il a reçu des soins à l'hôpital, avant d'être inculpé de quatre chefs d'accusation, et incarcéré sans possibilité de libération sous caution, a indiqué Corinne Geller.

Le mobile du tireur présumé, Alexander Wyatt Campbell, 27 ans et résident de Virginie, reste inconnu. Il a été blessé par balles, sans que les forces de l'ordre ne sachent à ce stade s'il s'est infligé cette blessure ou s'il a été atteint lors d'un éventuel échange de tirs avec les deux agents tués.

«Après un bref échange, le suspect a ouvert le feu et tiré sur les deux agents», a précisé la porte-parole de la police de Virginie, Corinne Geller, mardi soir. Il a ensuite pris la fuite avant d'être arrêté et que ses armes soient retrouvées.

Les deux agents tués en Virginie, identifiés comme John Painter et J. J. Jefferson par le président de l'Université Bridgewater, étaient intervenus en début d'après-midi suite au signalement d'un homme «suspect» sur le campus.

«Une nouvelle fusillade insensée a ôté la vie à deux courageux agents», a tweeté le président Joe Biden . «La violence par arme à feu contre les agents des forces de l'ordre est ignoble et doit cesser».

Deux agents de sécurité ont été tués mardi par un homme armé sur le campus d'une petite université privée de Virginie, aux Etats-Unis . Un élève a également été abattu et un autre blessé devant une école du Minnesota.

Des inondations ont fait 22 morts et 20 disparus en Equateur

Plus de «International»

Le pays a été touché hier par deux tueries dans des écoles, et ce, dans deux Etats différents: la Virginie et le Minnesota.

Les plus lus

Des inondations ont fait 22 morts et 20 disparus en Equateur

Des pluies diluviennes ont provoqué de graves inondations à Quito, faisant au moins 22 morts, 47 blessés et 20 disparus.

Ce sont les plus fortes pluies depuis vingt ans dans la région. Et le bilan est lourd: «Le nombre de personnes décédées dans les inondations est de 22, il y a 47 blessés et 20 disparus», a indiqué le Service national de gestion des risques dans son dernier bulletin d'information diffusé sur Twitter.