La chaleur bat des records aux Etats-Unis

Une vague de chaleur historiquement précoce a atteint de nouveaux records dans l'ouest des Etats-Unis. 44°C ont été enregistrés jeudi (heure locale) à Las Vegas. Jamais ce seuil n'avait été franchi aussi tôt dans l'année.

Plus de «International»

A Las Vegas, les bibliothèques ont été transformées en lieux pour se rafraîchir et certains événements ont dû être déplacés à l'intérieur. Jusqu'à samedi, la métropole des casinos dans l'Etat du Nevada est en alerte contre la chaleur excessive. Le mercure bat des records dans la région: 44°C ont été enregistrés ce jeudi. Il s'agissait du jour le plus précoce où ce seuil a été franchi. Des millions de personnes ont été averties cette semaine au Nevada et dans les Etats de Californie, d'Arizona, du Nouveau Mexique et du Texas.

«Ces derniers jours ont été chauds» Le service météorologique national à Las Vegas.

Selon les informations, 50 degrés celsius ont été mesurés dans la Vallée de la mort. Lors d'un rassemblement de l'ex-président Donald Trump en Arizona, près d'une douzaine de personnes ont été hospitalisées pour épuisement dû à la chaleur, ont indiqué des représentants des pompiers à une chaîne de télévision locale.

Randonnées interdites

Les randonnées sur les sentiers de Camelback Mountain et Piestewa Peak dans la ville de Phoenix ont été interdites en raison de la chaleur. Avec des températures de près de 43 degrés celsius, ce n'est pas un jour pour faire de la randonnée, ont expliqué les pompiers sur leur service en ligne sur Facebook.

Les régions côtières ont été largement épargnées par la chaleur, mais une série de petits incendies de forêt se sont déclarés en Californie. Un plus grand incendie, plus de 1450 hectares ont brûlé à environ 240 kilomètres au nord-ouest de Los Angeles, a été signalé avant que les pompiers ne parviennent à endiguer en grande partie les flammes. (ats)