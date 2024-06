En Suisse, l'été 2024 reste incertain. Image: Shutterstock

Le temps sera-t-il pourri cet été? Voici les prédictions

Jusqu'à présent, le printemps 2024 a été marqué par de nombreuses précipitations en Suisse. Nombreux sont ceux qui se demandent si l'été sera au rendez-vous. Jetons un regard prudent sur les prévisions à long terme des grands instituts météorologiques.

Les prévisions météorologiques ne sont réellement précises que pour l'avenir immédiat - et même celles-ci ne sont pas toujours fiables à 100%. Néanmoins, les grands instituts météorologiques créent des modèles qui tentent de générer des prévisions pour un avenir plus lointain. Ils se basent moins sur les événements météorologiques actuels que sur les changements climatiques majeurs.

Bien entendu, il convient ici de mettre en garde: il ne faut pas sous-estimer l'incertitude régissant de tels pronostics. Dans son MeteoBlog, l'institut météorologique MeteoNews s'est tout de même risqué à l'«oracle de l'été» et a examiné de plus près les prévisions pour les mois de juin, juillet et août. MeteoNews précise à cette occasion:

«Il convient de souligner que les explications suivantes concernant le temps en été météorologique (juin à août) ne constituent pas des prévisions météorologiques concrètes, mais uniquement une estimation à grande échelle et à long terme des modèles de flux et de pression. Des écarts de différents paramètres par rapport à la moyenne climatique sont ainsi calculés, qui ne doivent être considérés que comme une tendance grossière.»

Toujours est-il que l'été sec et caniculaire de 2022 a été prédit relativement correctement de cette manière. (Il n'en va pas de même pour l'été humide et frais de 2021...).

Les instituts météorologiques Des instituts comme le National Centers for Environmental Prediction (NCEP) des Etats-Unis établissent des prévisions à moyen et long terme pour les précipitations, la répartition des pressions et les températures. En Europe, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) est considéré comme le meilleur point de contact pour les prévisions qui se situent un peu plus loin dans le futur. Mais le service météorologique allemand ou son homologue français, Méteo France, déterminent également des tendances à plus long terme.

Les modèles des instituts météorologiques se basent sur de nombreuses variables au sein d'un système extrêmement complexe, dont la position et le mouvement du jet-stream ainsi que différents systèmes de pression atmosphérique, pour établir des prévisions à long terme.



Prévisions de pression atmosphérique

Les données les plus récentes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) américaine et du European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) sont prises en considération pour les anomalies - c'est-à-dire les écarts par rapport à la moyenne - de la pression atmosphérique, des précipitations et de la température pour les mois de juin, juillet et août.

Les deux modèles ne montrent pas d'écart vraiment notable par rapport à la tendance à long terme en ce qui concerne la pression atmosphérique pour la Suisse (et pour l'Europe en général):

Ecart de la pression atmosphérique par rapport à la moyenne à long terme en Europe pour les mois de juin, juillet et août 2024. Période de comparaison: 1984-2009. Image: tropicaltidbits.com , daten: CFSv2, NOAA

Dans les deux modèles, la pression atmosphérique se situe à peu près dans la norme. MeteoNews interprète cela de la manière suivante:

«Il n'y a donc aucun indice d'anticyclone extrêmement durable»

Ecart de la pression atmosphérique par rapport à la moyenne à long terme en Europe pour les mois de juin, juillet et août 2024. Période de comparaison: 1993-2016. Image: ECmwf

Prévisions de température

Les prévisions de température à long terme sont désormais considérablement influencées par l'augmentation des températures due au changement climatique. Cela est également visible dans les modèles à long terme pour les mois de juin, juillet et août en Europe. Ils modélisent donc sans surprise des températures nettement supérieures à la moyenne à long terme:

Ecart de température par rapport à la moyenne pluriannuelle en Europe pour les mois de juin, juillet et août 2024. Image: bild: tropicaltidbits.com , daten: CFSv2, NOAA

Ecart de température par rapport à la moyenne pluriannuelle en Europe pour les mois de juin, juillet et août 2024. Image: ECMWF

La NOAA américaine prévoit plus 0,75 à 1 degré en Suisse. Selon le CEPMMT, il faut compter entre 1 et 2 degrés Celsius. Il convient de préciser ici que les deux modèles utilisent une base différente pour leur moyenne à long terme. Pour les données de la NOAA, il s'agit des années 1984-2009 et pour les données du CEPMMT, des années 1993-2016.

Voici comment MeteoNews interprète les prévisions de température dans leur ensemble:

«Il n'est cependant pas clair si l'excès de température est dû à des phases de chaleur entrecoupées de phases de température normales à inférieures à la moyenne, ou à des températures presque constamment supérieures à la moyenne.»

Prévisions de précipitations

En ce qui concerne les précipitations, aucune tendance claire ou uniforme ne semble non plus se dessiner. MeteoNews écrit à ce sujet:

«A l'ouest et au sud, l'été a tendance à être légèrement trop sec et à l'est, normalement humide à légèrement trop humide, mais les écarts par rapport à la norme ne sont que faibles»

Ecart des précipitations par rapport à la moyenne pluriannuelle en Europe pour les mois de juin, juillet et août 2024. Image: tropicaltidbits.com ; daten: CFSv2, NOAA

Ecart des précipitations par rapport à la moyenne pluriannuelle en Europe pour les mois de juin, juillet et août 2024. Image: ECMWF

Toutefois, si l'on compare dans le modèle NOAA la période comprenant les mois de juin, juillet et août avec la période suivante indiquée (juillet, août et septembre), une phase un peu plus sèche se dessine au-dessus de la Suisse. En d'autres termes, si le mois de juin est pris en compte, les mois d'été sont plus humides que la moyenne dans l'est de la Suisse (et dans le sud de l'Allemagne). Cela change légèrement, mais surtout en Suisse romande - où les précipitations s'annoncent plutôt inférieures à la moyenne - si l'on décale les prévisions d'un mois vers l'arrière:

Ecart des précipitations par rapport à la moyenne pluriannuelle en Europe pour les mois de juillet, août et septembre 2024.

Comme les prévisions sont calculées sur trois mois, il en va de même ici. Nous ne savons pas encore si les quantités de précipitations plutôt normales sont dues à l'alternance de phases de sécheresse et de fortes précipitations ou à des pluies récurrentes sans phases de sécheresse importantes.

Et alors, quel temps fera-t-il?

Enfin, MeteoNews présente sur son blog les prévisions établies par le météorologue Fred Decker pour les mois d'été. Celui-ci explique:

«En juin, des zones de haute pression devraient plutôt s'étendre entre les îles britanniques et le nord-ouest de la Russie, tandis qu'un temps dépressionnaire tendrait à régner dans le golfe de Gênes. Pour la Suisse, cela pourrait se traduire par un temps assez orageux et nettement trop humide, surtout dans le sud, mais en même temps des températures plutôt trop élevées.»

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent l'été avec impatience: MeteoNews prévoit également des semaines plus sèches par la suite. Le temps dans notre pays sera déterminé par l'anticyclone des Açores, une zone de haute pression qui se forme dans la région des Açores dans l'Atlantique Nord. Pour la Suisse, cela signifie «un temps souvent sec et ensoleillé ainsi que des températures supérieures à la moyenne». Et des phases de chaleur prolongées sont tout à fait possibles.

