Nancy Pelosi est «traumatisée» par l'agression violente de son mari

Le suspect «a exigé de me voir et a brutalement attaqué mon mari Paul», a encore écrit Pelosi dans sa lettre. Selon des médias américains qui citent des sources proches de la famille, l'assaillant avait dit à Paul Pelosi qu'il allait l'attacher et attendre l'arrivée de son épouse. Les médias locaux avaient rapporté plus tôt que l'individu avait crié: «Où est Nancy?».

Paul Pelosi a été attaqué à son domicile par un homme armé d'un marteau, qui cherchait en fait Nancy Pelosi. «Nous sommes reconnaissants pour la réponse rapide des forces de l'ordre et des services d'urgence, et pour les soins médicaux vitaux qu'il reçoit», a-t-elle ajouté.

«Nos enfants, nos petits-enfants et moi avons le cœur brisé et sommes traumatisés par l'agression qui met la vie de notre Pop en danger» , a-t-elle écrit dans une lettre postée sur Twitter .

«Musk est un blaireau»: Twitter dérape sévère depuis le rachat

Elon Musk vient de «libérer» le petit oiseau bleu pour un paquet de milliards de dollars. Depuis, les twittos testent les nerfs du nouveau patron, des fake news sortent de terre et les extrêmes se chamaillent sur le futur de la censure. Petit aperçu de l'ambiance qui plane sur le réseau.

Quand un nouveau patron déboule dans une entreprise, ce n'est jamais simple. Alors quand c'est l'homme le plus riche et le plus imprévisible du monde qui promet (en plus) de grands bouleversements stratégiques, politiques et sociaux, tout le monde tremble.