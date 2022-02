3000 militaires américains vont être déployés en Europe de l'Est

Image: sda

Le président américain Joe Biden prévoit d'envoyer des renforts militaires en Europe de l'Est en soutien aux forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan).

L'information a été communiquée mercredi par un haut responsable de l'administration américaine, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, au cours d'une conférence de presse.

«1000 soldats actuellement stationnés en Allemagne seront repositionnés en Roumanie dans les prochains jours», a annoncé John Kirby. Ils rejoindront les 900 soldats américains et ceux français actuellement déployés dans le pays. En outre, 2000 soldats de la 82e division aéroportée, la principale force de réaction rapide de l'armée américaine, seront envoyés en Allemagne et en Pologne.

«Les Etats-Unis continueront de consulter et de se coordonner avec la France et tous nos alliés pour nous assurer que nous sommes complémentaires les uns des autres dans nos déploiements respectifs», a informé le porte-parole.

De son côté, la Russie n'affiche aucune intention de réduire sa présence militaire aux frontières de l'Ukraine. Les Occidentaux craignent une invasion du pays.

Pas de combats prévus en Ukraine

«Selon les instructions du président et conformément aux recommandations du ministre de la Défense, Lloyd Austin, le ministère va repositionner plus à l'est certaines unités stationnées en Europe», a indiqué John Kirby.

«Ces forces ne combattront pas en Ukraine. Ces mouvements ne sont pas permanents, ils répondent aux circonstances actuelles»

«Ces mouvements sont des signaux clairs envoyés au monde que nous sommes prêts à rassurer nos alliés de l'Otan et déterminés à les défendre contre toute agression», a-t-il souligné.

Les forces devraient être réparties de la manière suivante:

1000 soldats seront déployés d'Allemagne vers la Roumanie.

2000 seront envoyés vers l'Allemagne et la Pologne, depuis la grande base américaine de Fort Bragg, en Caroline du Nord.

Sur ce nombre, 1700 seront repositionnés en Pologne, les autres étant chargés de participer à la coordination des forces américaines en Allemagne, a précisé le Pentagone. (mbr/ats)