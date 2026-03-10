Des affiches du guide suprême iranien tué et de son fils Mojtaba Khamenei, dans le sud du Liban. Image: AFP

L’Iran cache bien son jeu, mais sait où il va

Accroître le coût de la guerre pour les États-Unis jusqu'au renoncement: la stratégie iranienne est savamment orchestrée. Selon certains experts, l'idée de semer le chaos dans la région et de bloquer le détroit d'Ormuz est mûrement réfléchie pour un pouvoir qui joue sa survie.

Plus de «International»

Pourquoi attaquer des pays tiers, qui auraient pu constituer des soutiens potentiels ou a minima rester neutres? Les attaques sur les états du Golfe, l'Azerbaïdjan, la Turquie sont-elles calculées ou faut-il y voir l'initiative de commandants de second rang privés de consignes après la décapitation du pouvoir? «La grande question reste celle d'une organisation ou non dans la réponse iranienne», s'interrogeait la semaine dernière une source diplomatique française.

Alors que les frappes américaines et israéliennes secouent le régime, le système tient bon.

«L'Iran se préparait à cette éventualité depuis longtemps» Burcu Ozcelik, docteure au centre britannique Rusi

Après avoir encaissé le choc initial, les autorités cherchent maintenant à garantir la continuité de la République islamique en misant sur un concept bien connu: l'asymétrie des volontés, entre un belligérant qui joue sa survie, l'Iran, et un autre qui ne défendrait que des intérêts de moindre importance, les Etats-Unis.

Porte de sortie

Téhéran ne peut pas espérer infliger par les armes une défaite aux Etats-Unis, dont la supériorité est incontestable, mais il peut espérer résister à une campagne militaire strictement aérienne pour l'instant.

Donc «Téhéran cherche à renchérir le coût de l'escalade jusqu'à ce que Washington envisage une porte de sortie», résume Ali Vaez, de l'International Crisis Group. Dans un texte de référence sur les conflits asymétriques publié en 1975 après le revers américain au Vietnam, le chercheur Andrew Mack soulignait l'intérêt pour les belligérants les plus faibles de miser sur «l'affaiblissement progressif de la capacité politique de leurs adversaires à mener la guerre».

Comme les Iraniens «n'ont pas des réserves indéfinies de missiles et de drones, on les voit essayer d'utiliser leurs munitions de façon parcimonieuse, pour que le conflit dure suffisamment, et pour qu'éventuellement Trump, à un moment, dise "ça suffit, on arrête"», analyse Agnès Levallois, présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient.

«Consciente de son incapacité à remporter une guerre conventionnelle contre les États-Unis, Téhéran recourt à des tactiques irrégulières pour prolonger le conflit», selon le centre américain Soufan.

Parmi ces voies détournées: semer le chaos dans la région, bombarder ses voisins et faire s'envoler les prix du pétrole en bloquant de fait Ormuz. Avec l'espoir que la pression à la fois des alliés du Golfe et de l'inflation énergétique dans le monde fasse reculer Donald Trump.

Levier sur Washington?

«Les répercussions sur les marchés, les perturbations du détroit d'Ormuz et les prix du pétrole sont autant de variables qui pèseront lourdement sur la réflexion de Washington ou l'inciteront à un retrait anticipé», estime l'analyste du cabinet américain Teneo, Emily Stromquist.

Cette stratégie suppose que les pays du Golfe peuvent avoir une influence sur Donald Trump plus forte que celle d'Israël. Elle aura aussi des conséquences durables si la République islamique survit, estime Ozcelik: «Le régime iranien devra faire de profondes concessions, auxquelles il ne sera peut-être pas disposé».

Compte tenu de ce qu'ils ont subi, «les États du Golfe voudront avoir une influence sur l'élaboration de tout accord de cessez-le-feu» Burcu Ozcelik

Et après les hostilités, «il sera difficile pour Téhéran de rétablir ses relations avec le Golfe». Elles s'étaient pourtant améliorées récemment. Cela importe sans doute peu à Téhéran, selon Danny Citrinowicz de l'INSS israélien. A ses yeux, l'objectif du pouvoir est «de maximiser ses gains et d'"imprimer" dans l'esprit de ses adversaires le coût d'un futur combat contre l'Iran». (afp/vz)