En septembre, les salaires ont progressé en moyenne de 3% sur un an, c'est-à-dire moins vite que l'inflation. Keystone

Le chômage monte à 4,2% en septembre aux Etats-Unis

Le chômage s'est légèrement redressé le mois dernier aux États-Unis, passant de 4,1% à 4,2% tandis que les créations nettes d'emplois ont surpris par leur faiblesse, selon les données du service statistique gouvernemental BLS publiées vendredi.

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Seuls 29'000 emplois ont été créés en septembre, nettement moins que ce qu'attendaient les marchés financiers (autour de 85'000).

Surtout, les embauches des mois précédents ont été révisées à la baisse. Juillet est ainsi passé en territoire négatif avec au bout du compte 10'000 destructions d'emplois sur la période.

Le mois d'août a été également moins reluisant que ce qui avait été précédemment annoncé avec 133'000 créations d'emplois (contre 162'000 rapportées auparavant).

En septembre, les salaires ont progressé en moyenne de 3% sur un an, c'est-à-dire moins vite que l'inflation (+3,4% sur un an en août, dernière donnée disponible).

Le pouvoir d'achat est au coeur du débat public aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat, le 3 novembre, cruciales pour le parti républicain du président Donald Trump. (sda/ats/awp/afp)