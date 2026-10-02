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Le chômage monte à 4,2% en septembre aux Etats-Unis

Screens display a news conference held by Federal Reserve chairman Kevin Warsh on the floor of the New York Stock Exchange in New York, Wednesday, Sept. 16, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) Financial Marke ...
En septembre, les salaires ont progressé en moyenne de 3% sur un an, c'est-à-dire moins vite que l'inflation.Keystone

Le chômage monte à 4,2% en septembre aux Etats-Unis

Le chômage s'est légèrement redressé le mois dernier aux États-Unis, passant de 4,1% à 4,2% tandis que les créations nettes d'emplois ont surpris par leur faiblesse, selon les données du service statistique gouvernemental BLS publiées vendredi.
02.10.2026, 18:0302.10.2026, 18:03

Seuls 29'000 emplois ont été créés en septembre, nettement moins que ce qu'attendaient les marchés financiers (autour de 85'000).

Surtout, les embauches des mois précédents ont été révisées à la baisse. Juillet est ainsi passé en territoire négatif avec au bout du compte 10'000 destructions d'emplois sur la période.

Le mois d'août a été également moins reluisant que ce qui avait été précédemment annoncé avec 133'000 créations d'emplois (contre 162'000 rapportées auparavant).

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En septembre, les salaires ont progressé en moyenne de 3% sur un an, c'est-à-dire moins vite que l'inflation (+3,4% sur un an en août, dernière donnée disponible).

Le pouvoir d'achat est au coeur du débat public aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat, le 3 novembre, cruciales pour le parti républicain du président Donald Trump. (sda/ats/awp/afp)

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