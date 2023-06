Joe Biden a organisé une fête quand tout à coup

Chaque année en juin, le mois des fiertés LGBTQIA+ est célébré partout dans le monde. Pour l'occasion, le gouvernement américain a invité des représentants de la scène LGBTQIA+ à une garden party qui a fait jaser.

En juin, le «Pride Month» est synonyme de manifestations, de défilés et de fêtes en tous genres. Il s'agit d'attirer l'attention sur les droits des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels avec «Pride», c'est-à-dire avec fierté. Car les personnes de toute identité ou orientation sexuelle doivent pouvoir être fières d'elles-mêmes et le montrer.

Joe Biden à la garden party avec des représentants de la scène LGBTQIA+. Image: keystone

C'est ce qui s'est passé à la Maison Blanche. Joe Biden y a convié des représentants de la communauté LGBTQIA+ à une garden party. Avec sa femme Jill, il a échangé avec ses invités, a posé pour des photos et s'est installé à un pupitre dans le jardin du siège officiel du gouvernement américain pour un discours. «Vous êtes beaux, vous êtes écoutés et vous faites partie de la société», a déclaré l'octogénaire. Il a qualifié les personnes présentes des «personnes les plus courageuses et les plus inspirantes»

Parmi elles, Rose Montoya, une influenceuse suivie par plus de 100 000 personnes sur Instagram. Et il est probable que les followers fassent des petits, car Rose a pas fait parler d'elle. La jeune femme de 27 ans a dévoilé sa poitrine et l'a postée sur les médias sociaux.

Rose Montoya expose ses seins durant la garden party. Image: instagram/rosemontoya

En arrière-plan, la voix de l'amie de Rose, qui a enregistré la vidéo: «Est-ce qu'on est seins nus à la Maison Blanche?!». Tout sourire, Rose Montoya ne semble pas s'en soucier. Elle s'était entretenue peu avant avec le président et la première dame. Et la vidéo circule.

Joe Biden et la modèle transgenre ont posé pour des selfies. Dans la vidéo, on peut l'entendre s'exclamer:

«Les droits trans sont des droits humains»

Le post Instagram de Rose Montoya contient également un commentaire sur sa motivation:

«J'ai eu l'honneur de participer à la 'White House Pride', la plus grande fête de l'histoire, au cours de laquelle le drapeau de la 'Pride' a été hissé pour la première fois»

Dans une autre vidéo, elle fait également remarquer qu'il n'est pas illégal de se promener torse nu à Washington DC. Cette réaction ferait suite aux commentaires critiques qu'elle a reçus suite après son action à la Maison Blanche. (t-online/sow)

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.