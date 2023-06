Biden choisit son dentiste plutôt qu'une rencontre avec l'Otan

Les sondages soulignent toutefois que son âge est un handicap majeur auprès des électeurs. C'est aussi un angle d'attaque récurrent de ses opposants politiques, en particulier des partisans de Donald Trump, qui fêtera lui-même ses 77 ans mercredi. En cas de réélection, le démocrate aurait 86 ans à la fin de son second mandat. (ats/jch)

Selon son dernier bilan médical publié en début d'année, Joe Biden, plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis, est en «bonne santé».

Il l'avait fait pendant près d'une heure et demie le 19 novembre 2021, pendant qu'il était sous anesthésie générale pour une coloscopie.

L'intervention dentaire s'est faite à la Maison Blanche et comme elle s'est déroulée sans anesthésie générale, le dirigeant américain n'a pas eu besoin, comme le prévoit le 25e amendement de la Constitution, de transférer provisoirement ses pouvoirs à la vice-présidente Kamala Harris .

Le démocrate, après l'apparition de douleurs à une dent, avait déjà reçu dimanche un traitement de racine dentaire «sans complications» par une équipe de l'hôpital militaire Walter Reed, avait indiqué plus tôt son médecin personnel dans un communiqué.

Cette intervention s'est déroulée «avec succès», «le président se porte bien et il travaille» depuis ses appartements privés à la Maison Blanche, a dit sa porte-parole Karine Jean-Pierre en début d'après-midi, qui a évoqué une procédure «de routine» sous anesthésie locale.

Le président américain Joe Biden, âgé de 80 ans, a subi lundi une intervention dentaire qui l'a obligé à revoir son agenda et en particulier à reporter une réunion avec le chef de l'Otan, a fait savoir la Maison Blanche.

L'âge et la santé du 46e président des Etats-Unis sont régulièrement ralliés par le parti républicain, alors que le démocrate veut continuer à diriger le pays.

