Les minorités ethniques meurent beaucoup plus du Covid. Voici pourquoi

Aux Etats-Unis, les communautés racisées meurent du Covid-19 à un taux beaucoup plus élevé que les Blancs. Image: AP

De récentes études ont montré qu'au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, les personnes racisées décèdent plus souvent du Covid-19 que la population moyenne. Et les causes sont multiples.

anja stampfli / ch media

Le coronavirus ne frappe pas tout le monde de la même manière. Au Royaume-Uni, les personnes racisées meurent plus souvent du Covid-19 que le reste de la population. C'est ce que révèle une étude de l'université de Harvard publiée en avril 2021.

Plus spécifiquement, l'équipe de la chercheuse Tamara Rushovich a découvert que:

Les hommes noirs ont un risque plus élevé de mourir des effets de la maladie que les femmes blanches;

Les femmes noires ont presque quatre fois plus de risques de mourir du Covid-19 que les hommes blancs;

de mourir du Covid-19 que les hommes blancs; Les hommes noirs ont six fois plus de risques de mourir du virus que les hommes blancs.

Une autre étude, réalisée l'été dernier par les autorités sanitaires anglaises, a démontré que les personnes racisées courent un risque de décès nettement plus élevé lorsqu’elles contractent le Covid-19.

Les personnes issues de l’immigration chinoise, indienne, pakistanaise ou caribéenne ont 10 à 50% plus de risques de mourir de Covid-19 que les Anglais blancs.

Un grand nombre des personnes concernées vivent dans des régions pauvres du pays et subissent une forme de discrimination sociale.

Pauvreté, manque d’accès aux soins et discrimination sociale

Ce phénomène touche également les Etats-Unis. Une analyse du Washington Post montre que les communautés racisées meurent du Covid-19 à un taux beaucoup plus élevé que les Blancs.

Comment l'expliquer? Aux Etats-Unis, de nombreux afro-américains occupent des postes pour lesquels le respect des distances et le télétravail sont impossibles: ils sont caissiers, transporteurs, conducteurs de camion, de bus ou de métro.

Ces personnes sont souvent atteintes de maladies chroniques telles que les maladies cardio-vasculaires, le diabète ou l'obésité, qui les exposent à des formes graves du Covid-19.

L'accès aux soins constitue un autre problème aux Etats-Unis. Les personnes issues des minorités vivent souvent dans des régions où les infrastructures sanitaires sont peu développées. De plus, la majorité d’entre elles n’ont pas d'assurance maladie. Les plus pauvres ne vont pas chez le médecin lorsqu'ils ont des symptômes, ou y vont très tard.

La discrimination concerne aussi l'accès au vaccin. En juillet, 54% des personnes afro-américaines étaient immunisées, contre 67% des personnes blanches.

