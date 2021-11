«Comme cela a été le cas lorsque le président George W. Bush a subi la même intervention en 2002 et 2007, et conformément à la procédure prévue par la Constitution, le président Biden transférera ses pouvoirs à la vice-présidente pour une courte période, pendant qu'il est sous anesthésie.»

Il est le plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis et a fait savoir publiquement qu'il comptait postuler à sa propre succession en 2024, mais son âge alimente les spéculations sur le fait qu'il pourrait renoncer.

Les détails du bilan de santé du président, qui fête ses 79 ans samedi, seront publiés dans l'après-midi, a précisé l'exécutif américain. Biden, qui ne fume pas et ne boit pas, est entièrement vacciné contre le Covid-19, et a reçu sa troisième dose fin septembre.

Les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise pourront demander réparation

Vendredi, les responsables de la Conférence des religieux de France ont voté «à l'unanimité» la création d'une «Commission indépendante de reconnaissance et de réparation» pour les victimes de pédocriminalité. Il aura fallu attendre septante ans.

Depuis mardi, après quatre jours de discussion, les religieuses et religieux des congrégations et instituts se sont réunis, à Lourdes, pour prendre des mesures de réparation à destination des victimes de pédocriminalité. La majorité s'est prononcée en faveur d'une reconnaissance de la parole de la victime et, selon son souhait, la «médiation» entre elle et la congrégation concernée.