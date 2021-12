Des milliers de New-Yorkais sont sur une liste d'attente pour des beignets de la boulangerie Kora. Image: twitter

10 000 new-yorkais attendent des donuts créés grâce à la pandémie

Des milliers de New-Yorkais sont sur une liste d'attente pour des beignets de la boulangerie Kora, fondée après que ses propriétaires aient perdu leur emploi à cause du coronavirus.

Vous vous souvenez de la mode des cronuts (en 2013) et des cupcakes du Magnolia Bakery, rendus célèbres par la série Sex and the city (l'original, pas le remake de 2021)? A New York, le dernier phénomène culinaire est une boulangerie en ligne proposant uniquement des donuts (beignets américains). La douceur, en forme de cercle avec un trou au milieu, est devenue si demandée que 10 000 clients sont actuellement en attente de leur commande.

Réalisée avec des saveurs d'inspiration philippine, la confection de ces beignets ne devait être qu'un projet à court terme. Le couple, qui a fondé cette petite boulangerie artisanale dans sa propre cuisine, s'était soudainement retrouvé sans emploi à cause de la pandémie.

La préparation de ces donuts, en vidéo: Vidéo: YouTube/Eater

De deux chômeurs à cinq employés

La chef Kimberly Camara a commencé à fabriquer des beignets dans son appartement de Woodside, dans le Queens, à l'été 2020 avec son partenaire Kevin Borja, après avoir tous deux perdu leur emploi à Union Square Hospitality Group lorsque le coronavirus a frappé la ville.

Tous deux âgés de 28 ans, ces Américains, dont les parents sont originaires des Philippines, ont d'abord pu compter sur l'aide de leurs amis et de leur famille pour livrer les donuts aux clients à travers la Grande pomme. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs forment une équipe de cinq personnes salariées à plein temps, ils louent une cuisine industrielle et cherchent à ouvrir leur toute première boulangerie en dur à New York, comme le rapporte The Guardian.

Une véritable success story en pleine pandémie

Leur activité en ligne, qui compte plus de 38 000 followers sur Instagram, a attiré tellement de commandes que lorsque leur liste d'attente a atteint 10 000 personnes, ils ont dû fermer temporairement leur site internet, le temps de traiter toutes les commandes:

«Lorsque nous avons commencé Kora, nous n'avions pas l'intention d'en faire une entreprise à part entière. C'était quelque chose que nous pensions être juste un projet saisonnier, quelque chose que nous pourrions peut-être commencer et terminer en quelques mois pendant l'été 2020. Nous avons en quelque sorte suivi le courant.» La chef Kimberly Camara

Un beignet au flan

L'une de leurs créations phares est un beignet au flan (oui, comme le flan au caramel), fait d'une pâte briochée avec un morceau rond de flan au centre, réalisé à partir de la recette de leche flan (flan au lait) de Corazon, la grand-mère de la jeune boulangère, trouvée dans un livre après la mort de cette dernière.

Chef Kimberly, qui a suivi une formation au sein du très réputé Institut culinaire américain (Culinary Institute of America), a créé cette recette de beignets totalement par hasard lorsqu'elle a décidé de faire frire de la pâte à brioche plutôt que de la cuire.