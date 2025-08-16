Trump et Poutine se quittent sans plan pour l’Ukraine

Valdimir Poutine (à g.) et Donald Trump à leur arrivée à Anchorage. Keystone

Réunis pendant six heures sur une base militaire en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine ont multiplié les gestes cordiaux et les déclarations encourageantes, sans toutefois annoncer de véritable avancée vers un cessez-le-feu en Ukraine.

Aurélia END / afp

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont séparés vendredi en Alaska sans rien dévoiler d'un possible plan de paix pour l'Ukraine, tout en multipliant les déclarations engageantes et les gestes amicaux.

Le président américain a parlé d'une réunion «très productive», Vladimir Poutine d'un entretien «constructif», mais en réalité rien n'a filtré immédiatement de leurs trois heures de discussion sur une base militaire d'Alaska.

Le président américain, qui aime tant à se présenter en négociateur décisif, a assuré pendant des déclarations conjointes à la presse qu'il restait «très peu» de points à régler pour trouver une issue à la guerre déclenchée il y a plus de trois ans par l'invasion russe de l'Ukraine.

«L'un d'entre eux (ces points) est probablement le plus important» Donald Trump

«Nous n'y sommes pas, mais nous avons fait des progrès. Il n'y a pas d'accord jusqu'à ce qu'il y ait un accord» Le président des Etats-Unis

Lui et Vladimir Poutine ont passé, en tout et pour tout, six heures en Alaska.

Le milliardaire de 79 ans s'était fixé pour ambition d'organiser très vite un sommet tripartite avec le chef d'Etat russe et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, et de décrocher un cessez-le-feu.



Il n'a rien évoqué de tout cela au côté de Vladimir Poutine, face aux journalistes.

Mais dans un entretien sur la chaîne Fox News enregistré juste après les déclarations à la presse, Donald Trump a estimé qu'un accord pour mettre fin à la guerre «dépendait vraiment du président» ukrainien.

Ton cordial

Au contraire, avec son homologue russe, le président américain n'avait plus le ton quelque peu bravache d'avant la rencontre, lorsqu'il menaçait de claquer la porte en cas d'impasse, ou assurait qu'avec lui Vladimir Poutine ne «ferait pas le malin».

Trump, qui avait menacé la Russie de «conséquences très graves» si elle n'acceptait pas de mettre un terme à la guerre, a précisé ne plus envisager de mesures dans l'immédiat.

«Vu comme cela s'est passé aujourd'hui, je ne pense pas que je doive penser à cela maintenant» Trump

Poutine, sur la même tonalité engageante et cordiale que son homologue, a dit espérer que «l'entente» trouvée en Alaska apportera «la paix» en Ukraine.

Keystone

Les deux hommes, qui s'exprimaient devant un fond bleu portant l'inscription «Pursuing Peace» («Oeuvrer pour la paix»), avaient promis une conférence de presse. Mais ils se sont seulement serré la main après avoir fini leurs discours et sont partis sans répondre aux journalistes qui, debout, les assaillaient de questions.

Trump applaudit brièvement Poutine

Donald Trump a affirmé qu'il appellerait dans la foulée les dirigeants de pays de l'Otan ainsi que Volodymyr Zelensky, disant à propos des Ukrainiens: «En dernier ressort, cela dépend d'eux».

Il a aussi estimé qu'il pourrait revoir «très bientôt» le président russe. Ce à quoi Vladimir Poutine a réagi en lançant, en anglais, «la prochaine fois à Moscou», sur un ton léger.

«J'imagine que cela pourrait arriver» Donald Trump, sur un ton amusé

Le retour du maître du Kremlin

Ce sommet s'était ouvert sur un accueil chaleureux pour Vladimir Poutine, qui signe là un spectaculaire retour sur la scène internationale, alors que le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale continue.



Donald Trump a brièvement applaudi pendant que son homologue russe s'avançait vers lui sur le tarmac.

Ont suivi des poignées de mains et des sourires dans une mise en scène exposant toute la puissance militaire américaine, avec des avions de combat de pointe rangés auprès du tapis rouge et survolant les deux hommes.

Vladimir Poutine est ensuite monté dans la voiture blindée de Donald Trump où ils ont eu un court tête-à-tête, avant leur réunion en compagnie de quelques conseillers.

Les Russes «continuent à tuer»

L'Ukraine et les Européens redoutaient par-dessus tout que ce sommet ne permette à Vladimir Poutine de manipuler son homologue américain.

Premier concerné mais grand absent de ce rendez-vous, Volodymyr Zelensky avait déclaré «compter» sur Donald Trump pour mettre un terme au conflit.

«Les soldats russes continuent à tuer le jour des négociations»

Tandis que l'armée ukrainienne annonçait vendredi avoir repris six villages dont des unités russes s'étaient emparées ces derniers jours, lors d'une avancée particulièrement rapide.

Le président ukrainien et les dirigeants européens attendent donc maintenant que l'imprévisible président américain les informe de la teneur de son entrevue.

La Russie réclame que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan.

C'est inacceptable pour Kiev, qui veut un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, ainsi que des garanties de sécurité futures.

Des positions irréconciliables, donc, que la rencontre en Alaska était censée rapprocher. (dal/ats)