Avec un peu de chance, vous pourrez passer un an de vacances gratuites sur une île suédoise (image symbolique). Image: Imago

Ce concours vous permet de gagner une île

Pour promouvoir la riche nature du pays, l’office du tourisme suédois propose de vivre gratuitement un an sur l’une de cinq îles inhabitées. Mais pour participer, il y a des restrictions.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

L’organisation touristique de la Suède, Visit Sweden, a sélectionné cinq îles où il est possible de vivre gratuitement, mais pour une durée limitée. Dans le cadre d’une campagne touristique, les îles Medbådan, Skötbådan, Storberget, Tjuvholmen et Marsten sont mises en jeu. Pour tenter de gagner l’une de ces îles, il suffit de remplir un formulaire.

Un groupe est, cependant, explicitement exclu de participer, et ce sont les milliardaires, comme le précise l’annonce. L’objectif de l'opération étant de promouvoir la beauté de la nature comme un luxe.

Quelques conditions s’appliquent toutefois: on ne peut utiliser l’île que pour un an. On n’acquiert donc aucun droit de propriété. Et on ne sera peut-être pas non plus seul. En raison du droit coutumier suédois, les citoyens ont, eux aussi, libre accès aux îles.

Voici où se situent les îles. Image: visitsweden

Une expérience pour les esprits aventureux

Selon Visit Sweden, la campagne s’adresse aux aventuriers qui apprécient la nature sauvage et l’austérité. Susanne Andersson, directrice générale, indique:

«Nous souhaitons inviter les gens à profiter de ce qui est peut-être la forme la plus authentique de luxe: le calme et la tranquillité de la nature sur leur propre île.»

Les îles proposées font partie d’un groupe de très petites portions de terres émergées et largement inhabitées. Elles se composent principalement de rochers arides, d'une végétation basse et de buissons épars. Le paysage typique de l'archipel scandinave est caractéristique: rochers granitiques sculptés par la glace, zones côtières plates et imbrication étroite entre terre et mer.

Celles de Tjuvholmen et de Medbådan ont l'avantage d'être boisées. Les trois autres, Skötbådan, Storberget et Marsten sont en revanche pelées et presque exclusivement rocheuses.

Ce qui est particulier, c’est que ces îles, contrairement à de nombreuses autres plus grandes de l’archipel, ne sont que rarement, voire jamais habitées de manière permanente. Il n’y a généralement aucune infrastructure, aucune route et souvent seulement des appontements simples ou des phares.

Ne vous emballez pas, l'île de Tjuvholmen se situe derrière le château. Image: visitsweden

Les participants doivent envoyer une vidéo

Pour participer, il faut soumettre une vidéo expliquant ses motivations. Les langues acceptées sont l’anglais, l’allemand, le néerlandais et le français.

Peuvent participer les personnes âgées de plus de 18 ans et ne possédant pas la nationalité suédoise. Il est possible de postuler jusqu’au 17 avril. Un jury composé de représentants de Visit Sweden, de l’agence de publicité Prime Weber Shandwick et de l’autorité suédoise des biens immobiliers évaluera les contributions en fonction de leur créativité et de leur motivation, puis choisira les gagnants. Les résultats seront annoncés en mai. Le voyage pour deux personnes sera pris en charge.

Avec ses 267 570 îles, la Suède en compte le plus grand nombre au monde, des petits îlots inhabitables aux îles plus grandes situées dans les mers et les lacs à travers tout le pays. Cela représente 28 000 îles de plus que la Norvège. La différence s’explique principalement par le fait que de nombreuses îles suédoises sont plus petites que la limite norvégienne de 10 mètres carrés pour être considérées comme telles.