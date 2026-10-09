Un char des forces d'intervention de l'Otan à la base militaire de Tapa, en Estonie. Les pays baltes se préparent à une possible attaque de la Russie. Image: Vladislav Musakko / Imago

La stratégie des pays baltes face à Poutine n'a qu'un seul but

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie préparent leurs défenses en cas d'attaque de la Russie. Un scénario montre ce qui pourrait se passer durant les premières heures, les premiers jours et les premières semaines de cette guerre.

Anna von Stefenelli / t-online

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Que se passerait-il si la Russie attaque réellement? Les Etats baltes sont contraints, par la force des choses, de se poser cette question depuis des années. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se préparent à stopper une telle attaque le plus tôt possible. Aux frontières avec la Russie et la Biélorussie, des bunkers et des barrages antichars voient donc le jour, de nouveaux systèmes d'armes sont acquis et des réservistes s'entraînent au scénario du pire.

Le magazine américain The Atlantic a esquissé le déroulement concret d'une telle guerre, sur la base de la planification de défense effective et d'exercices en cours, ainsi que d'entretiens avec des militaires et des politiciens de la région. Bon nombre des préparatifs décrits figurent aussi dans les plans officiels de l'Otan ainsi que des autorités baltes et suédoises.

Des décisions et des exercices récents montrent en outre à quel point la région se prépare désormais intensément à une attaque. Tour d'horizon.

Jour un: stopper l'avancée ennemie à la frontière

La plus grande faiblesse des Etats baltes est sans doute leur géographie. Vilnius, la capitale de la Lituanie, n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la Biélorussie. Parallèlement, seul un étroit passage terrestre entre la Biélorussie et l'exclave russe de Kaliningrad relie les Etats baltes à la Pologne, et donc au reste du territoire de l'Otan: le corridor de Suwalki.

Le corridor de Suwalki se situe entre la Lituanie et la Pologne. Image: SYLVIE HUSSON / AFP

En cas de conflit, les forces russes doivent donc être arrêtées le plus près possible de la frontière. Pour cela, les trois Etats baltes développent ensemble la «Baltic Defence Line».

En Estonie, jusqu'à 600 bunkers sont prévus, auxquels s'ajoutent des fossés antichars, des barbelés et des obstacles en béton dits «dents de dragon». Les installations doivent, dans le meilleur des cas, stopper les assaillants, ou du moins les contraindre à emprunter des itinéraires prévisibles, où ils peuvent être combattus plus facilement.

Les mines jouent aussi un rôle important. Les trois Etats baltes se sont déjà retirés de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel. Le retrait de la Lituanie est effectif depuis fin décembre 2025. Le gouvernement de Vilnius a justifié cette démarche expressément par la nécessité de disposer de davantage de possibilités militaires contre un agresseur en cas de conflit.

Parallèlement, des capteurs et des drones doivent détecter les mouvements de manière précoce. Dans le scénario décrit par The Atlantic, barrages antichars, champs de mines, artillerie et drones joueraient de concert, et les formations russes seraient freinées, leurs positions repérées, puis visées de manière ciblée.

Un soldat de la l'armée allemande lors d'un défilé militaire en Lituanie (photo d'archive). L'Allemagne met en place dans ce pays balte une brigade qui devrait y rester stationnée de manière permanente. Image: Yauhen Yerchak / Imago

La première semaine: le rôle décisif des drones

Selon l'estimation des militaires interrogés par The Atlantic, une attaque contre les Etats baltes se révélerait rapidement être une guerre marquée par les drones, les capteurs, l'artillerie et la guerre électronique.

De petits drones, tels qu'ils sont déjà utilisés massivement en Ukraine, repéreraient et attaqueraient les véhicules et les soldats ennemis.

Grâce à ces lunettes, les soldats peuvent piloter des drones First Person View (FPV) en se plaçant dans la perspective de l'appareil. Image: IMAGO / Viacheslav Madiievskyi

Qui connaît son adversaire a l'avantage. Les expériences de l'Ukraine marquent donc fortement la planification balte. Des soldats des trois pays s'y rendent régulièrement pour observer de nouvelles tactiques et évolutions techniques.

Parallèlement, la Lituanie développe sa capacité de frappes de précision à longue portée: le pays avait déjà acheté en 2022 plusieurs lance-roquettes Himars avec des missiles ATACMS d'une portée allant jusqu'à 300 kilomètres, et il vient d'en commander une deuxième unité comprenant plusieurs véhicules de lancement.

Dans les airs, cependant, les Baltes dépendraient de leurs alliés. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne disposent en effet pas des avions de combat nécessaires pour sécuriser leur espace aérien. Depuis leur adhésion à l'Otan, cette tâche est assurée par rotation par d'autres Etats de l'alliance, dont l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et l'Italie.

Un lance-roquettes Himars de l'armée américaine tire lors d'une opération contre des cibles en Iran (photo d'archive). La Lituanie se dote de ce système de roquettes à longue portée pour ses forces armées. Image: IMAGO / Us Army

Le premier mois: la guerre s'étend à la mer Baltique

Si la guerre devait durer des semaines, elle ne pourrait guère se limiter à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie. Le contrôle de la mer Baltique, et de l'île suédoise de Gotland, serait alors particulièrement important.

Gotland n'est qu'à environ 130 kilomètres des Etats baltes et pourrait devenir, en cas de conflit, un point de départ central pour les forces aériennes et navales de l'Otan. La Suède s'exerce désormais de manière ciblée au renforcement rapide de l'île. Pas plus tard qu'en septembre, des unités allemandes et suédoises se sont entraînées ensemble à acheminer des troupes et du matériel sur l'île via le port de son chef-lieu, Visby.

Selon les forces armées suédoises, l'exercice faisait expressément partie de la planification de l'Otan pour la défense de l'espace baltique.

carte: watson

La Russie pourrait parallèlement tenter, depuis son exclave de Kaliningrad et Saint-Pétersbourg, d'interrompre en mer Baltique le renforcement et l'approvisionnement de l'Otan. Il serait donc décisif pour les Etats baltes que la Suède, la Finlande, la Pologne et les autres alliés maintiennent ouverts l'espace maritime et aérien.

Le principe de base de la planification balte est donc simple: la Russie ne doit pas pouvoir remporter une victoire rapide. Plus l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie retiennent longtemps un agresseur à la frontière, plus l'Otan gagne de temps pour acheminer dans la région ses ressources militaires nettement plus importantes. Toute la stratégie est orientée en ce sens. (trad. ysc)