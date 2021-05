International

Europe

Un parfum de corruption flotte sur le chancelier autrichien Kurz



Un parfum de corruption flotte sur le chancelier autrichien Kurz

Image: sda

Pour la première fois, le chancelier autrichien Sebastian Kurz est visé par une enquête sur des soupçons de «fausse déclaration» et de corruption. Le conservateur ne compte pas démissionner.

Il s'appelle Sebastian Kurz et c'est un peu le «Emmanuel Macron» de l'Autriche. Jeune, il n'a que 34 ans. Charismatique. Conservateur. Il est chancelier de son pays depuis 2017 et il a annoncé, ce mercredi, qu'il est soupçonné de fausses déclarations et de corruption par le parquet financier.

Un délit passible de trois ans de prison

«Je voudrais vous informer que le parquet financier a ouvert une enquête portant sur moi-même et sur mon chef de cabinet Bernhard Bonelli»

Lors d'une annonce, mercredi, devant des journalistes à Vienne, l'élu de 34 ans a dit «s'attendre» à une mise en examen. «J'ai toujours répondu honnêtement à toutes les questions», a ajouté le conservateur, écartant toute démission à ce stade.

La procédure a été initiée à la suite d'accusations de l'opposition sociale-démocrate et libérale. «Il y a eu plusieurs signalements» et «l'examen mené a révélé l'existence de suspicions», a expliqué le parquet, qui a donc «ouvert une enquête préliminaire pour étudier les allégations». Il s'agit d'un délit passible de trois ans de prison.

Des SMS compromettants

Des dirigeants de l'opposition ont appelé le chancelier, accusé de saper l'Etat de droit, à démissionner en cas de mise en examen. La justice soupçonne Sebastian Kurz d'avoir menti l'an dernier devant des députés qui cherchaient à savoir s'il était intervenu dans la nomination d'un proche, Thomas Schmid, à la tête d'une holding publique.

Le chancelier, qui s'exprimait sous serment, avait alors nié toute intervention. Mais ces derniers mois, des échanges de SMS entre les deux hommes, suggérant qu'ils en avaient discuté ensemble, ont fuité dans la presse. Dans un message accompagné d'emojis affectueux, le chancelier avait ainsi écrit: «Tu obtiens tout ce que tu veux». Auquel Thomas Schmid avait répondu: «Je suis si heureux. J'adore mon chancelier».

Un autre proche de Kurz déjà dans de sales draps

Cette affaire intervient alors que le ministre des Finances, un autre proche de Sebastian Kurz, est déjà mis en cause dans une autre affaire. Gernot Blümel, soupçonné d'être impliqué dans le financement occulte du parti conservateur. Son domicile avait été perquisitionné en février.

Sebastian Kurz avait alors publiquement critiqué cette perquisition, ce qui avait suscité un tollé chez les magistrats, inquiets pour leur indépendance dans ce pays membre de l'Union européenne, qui compte 8,9 millions d'habitants. (ats)

Bob Marley, superstar du reggae, mourait il y a 40 ans 1 / 10 Bob Marley, superstar du reggae, mourait il y a 40 ans source: ap Voici la «femme blanche type» dans les films Plus d'articles «Actu» Nordahl Lelandais condamné à 20 ans de prison Link zum Artikel Taylor Swift première femme sacrée «icône mondiale» aux Brit Awards Link zum Artikel Les Belges voudraient copier notre fédéralisme, mais est-ce possible? Link zum Artikel Burnout, dépression, insomnies, les infirmières appellent à l'aide Link zum Artikel