L’Europe isolée face à un compromis sans sortie des énergies fossiles
Les Européens se retrouvent «isolés» dans leur refus du projet d'accord proposé par la présidence brésilienne de la COP30. Certains pays membres souhaitent claquer la porte et d'autres ayant «peur (...) d'endosser la responsabilité» de l'échec du sommet, selon une délégation d'un des 27.
Ceci a été dit en marge d'une réunion à huis clos de la dernière chance dans la soirée à Belem.
Le texte proposé par la présidence brésilienne ne mentionne pas la sortie des énergies fossiles, malgré les appels en ce sens du président Lula et de plus de 80 pays européens, latino-américains ou insulaires.
L'UE a refait une proposition de texte, avec un rappel de l'engagement pris il y a deux ans à la COP28 d'abandonner progressivement le pétrole, le gaz et le charbon.
«Toute la question est de savoir si l'Europe acceptera d'être seule et de dire on est désolés mais (...) ça suffit», a-t-il estimé.
En conséquence, «il y a beaucoup de pays européens qui ont peur maintenant de se retrouver tout seuls et d'endosser cette responsabilité» de conclure la COP30 sans accord.
