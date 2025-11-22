L’Europe isolée face à un compromis sans sortie des énergies fossiles

Alors que la présidence brésilienne propose un texte dépourvu de toute mention sur l'abandon des énergies fossiles, l’Union européenne se retrouve seule à refuser l’accord.

La conférence de Belém de 2025 sur les changements climatiques, ou COP30, est une conférence internationale organisée par l'Organisation des Nations unies qui se déroule du 10 au 21 novembre 2025 à Belém. Keystone

Les Européens se retrouvent «isolés» dans leur refus du projet d'accord proposé par la présidence brésilienne de la COP30. Certains pays membres souhaitent claquer la porte et d'autres ayant «peur (...) d'endosser la responsabilité» de l'échec du sommet, selon une délégation d'un des 27.

«On a entendu tous les groupes des pays pétroliers, la Russie etc., nous expliquer qu'ils disaient accepter ce texte à titre de compromis» Un représentant d'une délégation européenne

Ceci a été dit en marge d'une réunion à huis clos de la dernière chance dans la soirée à Belem.

Le texte proposé par la présidence brésilienne ne mentionne pas la sortie des énergies fossiles, malgré les appels en ce sens du président Lula et de plus de 80 pays européens, latino-américains ou insulaires.

L'UE a refait une proposition de texte, avec un rappel de l'engagement pris il y a deux ans à la COP28 d'abandonner progressivement le pétrole, le gaz et le charbon.

«On ne demande aucun langage nouveau et même sur du langage déjà agréé» à Dubaï, «on nous dit non»

«Toute la question est de savoir si l'Europe acceptera d'être seule et de dire on est désolés mais (...) ça suffit», a-t-il estimé.

En conséquence, «il y a beaucoup de pays européens qui ont peur maintenant de se retrouver tout seuls et d'endosser cette responsabilité» de conclure la COP30 sans accord.

«On est dans l'impasse (...) les Européens vont être isolés» Le représentant

