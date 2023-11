Les Estoniens ne pourront plus voyager gratuitement

En Estonie, onze comtés sur quinze offraient auparavant un transport régional gratuit par autobus. Image: iStock Editorial

Ce pays balte avait été le premier pays européen à introduire la gratuité sur la quasi-totalité de son territoire en 2018.

L'Estonie a décidé de mettre fin à son programme de bus gratuits afin de financer le développement de son réseau de transports publics, a annoncé mercredi le ministère des Régions estonien.

À partir de janvier, «des billets payants pour les passagers en âge de travailler seront introduits sur les lignes de bus des comtés», a déclaré Deisi Helemae-Sarv, porte-parole du ministère des Régions.

«Les transports publics souffrent d'un sous-financement chronique et le système manque d'argent pour développer le réseau de lignes», a-t-elle déclaré:

«Les bus resteront gratuits pour les enfants, les handicapés et les personnes âgées» Deisi Helemae-Sarv

Onze comtés sur 15 offraient auparavant un transport régional gratuit par autobus. L'objectif était de limiter l'exode rural et la consommation de combustibles fossiles.

Pas efficace

Cependant, le ministre des Régions, Madis Kallas, a déclaré que l'initiative ne s'était pas avérée efficace.

«Elle n'a pas incité les gens à abandonner leur voiture au profit des transports publics en grand nombre. Nous devons maintenant chercher de nouvelles solutions.»

Il a ajouté que la fin du programme permettrait à l'Estonie d'améliorer son réseau de transports publics. «Nous devons veiller à ce que les itinéraires deviennent plus rapides et plus pratiques», a-t-il fait valoir. (ats/jch)