En Serbie, le président sortant affirme avoir été réélu

Mais Aleksandar Vucic, habitué à jouer des influences rivales de l'Est et l'Ouest, s'est emparé de la guerre à son avantage. Dans un pays subissant comme ailleurs la pandémie du coronavirus, il se présente comme le seul capable de barrer le navire par temps d'orage. Il a fait campagne sous le slogan «Paix. Stabilité. Vucic». «L'influence de la crise ukrainienne sur les élections a été énorme», a commenté le président. (ats)

Aleksandar Vucic a déclaré que son Parti serbe du progrès (SNS, centre-droit) avait remporté près de 44% des voix aux législatives. «Nous avons avec le Parti hongrois plus que suffisamment de voix pour former une majorité», a-t-il ajouté.

Comment la Chine tape sur les Etats-Unis pour couvrir la Russie et sa guerre

Pour Xi Jinping, il n'est désormais plus question de jouer les médiateurs, mais de trouver le meilleur positionnement pour ne pas écorner l'image de son pays. Sans pour autant lâcher Vladimir Poutine.

Venu à Bruxelles participer à des réunions de l'Alliance atlantique, du G7 et de l'Union européenne, et en se rendant ensuite en Pologne, le président américain Joe Biden n'a cessé d'affirmer le soutien que les États-Unis et les pays occidentaux entendent apporter à l'Ukraine. En revanche, à Pékin, le comportement à adopter à l'égard de la Russie est moins facile à définir. Depuis un mois, les dirigeants chinois ont soigneusement évité de mettre en cause l'entrée de l'armée russe en Ukraine. Mais ils ne peuvent que constater que rien ne semble se passer comme Moscou l'avait prévu.