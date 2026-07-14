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Accord historique entre Gibraltar et l'Espagne

Accord levant les restrictions entre Gibraltar et l&#039;Espagne
Des milliers de travailleurs font la navette quotidiennement entre l'Espagne et Gibraltar (image d'archives).Image: Imago

Cet accord va simplifier la vie de milliers de travailleurs en Europe

Un accord levant les restrictions entre l'enclave britannique de Gibraltar et l'Espagne a été signé mardi à Bruxelles. Un traité de libre circulation entrera en vigueur mercredi.
14.07.2026, 14:2514.07.2026, 14:25

Un accord levant les restrictions de circulation entre l'enclave britannique de Gibraltar et l'Espagne a été signé mardi à Bruxelles sous l'égide de la Commission européenne, six ans après que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE.

Des milliers de travailleurs espagnols et britanniques vont voir leur vie quotidienne simplifiée avec l'entrée en vigueur mercredi d'un traité de libre circulation.

Cette reforme européenne pourrait coûter des millions à la Suisse

Au siège de l'exécutif européen à Bruxelles, l'accord a été paraphé par le commissaire européen Maros Sefcovic et le ministre britannique chargé de l'Europe Stephen Doughty, en présence notamment du chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo. (jzs/ats/afp)

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