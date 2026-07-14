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La présence de cet avion spécial de Poutine en Iran questionne

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«L'avion de l'apocalypse» de Vladimir Poutine (photo d'archive). On ignore pourquoi l'appareil se trouve en Iran.Image: IMAGO / Kirill Kallinikov

Mystère: la Russie envoie son «avion de l'apocalypse» en Iran

En tant que poste de commandement volant, le Tupolev Tu-214PU maintient des liaisons sécurisées avec la direction russe même en temps de crise. L'appareil serait désormais en Iran.
14.07.2026, 09:4214.07.2026, 09:42
Julian Seiferth / t-online
Un article de
t-online

En pleine reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, un avion spécial russe a atterri à Téhéran. Selon les données de services de suivi des vols, un Tupolev Tu-214PU s'est posé lundi dans la capitale iranienne. Ni Moscou ni Téhéran ne se sont exprimés jusqu'à présent sur les circonstances de ce vol.

Le Tu-214PU est une version spécialement équipée de l'avion de ligne Tu-214. Il fait office de poste de commandement volant et dispose d'installations de communication et de commandement particulièrement protégées. L'appareil est utilisé par les autorités russes pour maintenir, même en situation de crise, des liaisons sécurisées avec le gouvernement et l'armée. Dans les médias, cette machine est ainsi parfois surnommée «avion de l'apocalypse».

L'appareil s'était déjà rendu en Iran en février

Cet atterrissage intervient dans une phase de nouvelles tensions au Moyen-Orient. Selon l'armée américaine, des cibles ont de nouveau été visées en Iran récemment. Les Gardiens de la révolution iraniens ont, de leur côté, fait état d'attaques contre des installations américaines dans la région. Les deux camps justifient leurs actions par des attaques préalables de leur adversaire.

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Il n'existe toutefois pour l'heure aucune indication concrète sur l'objectif de cette mission du Tu-214PU ni sur l'identité des personnes présentes à bord. L'appareil s'était déjà rendu à Téhéran en février. A l'époque déjà, aucun des deux pays n'avait donné de précisions sur les raisons de cette visite.

La Russie et l'Iran ont renforcé leur coopération militaire et sécuritaire ces dernières années. Reste à savoir si cet atterrissage est lié aux derniers développements survenus au Moyen-Orient. (trad. ysc)

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