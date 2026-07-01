Des véhicules calcinés à Thessalonique, en Grèce, le 1er juillet 2026. Une série d'attaques a visé les entrées d'immeubles où résident des responsables de la Nouvelle-Démocratie. Image: ANADOLU

Des attentats visent des cadres de parti en Grèce

Cinq personnes ont été blessées mercredi à Thessalonique dans des attentats à l'engin artisanal contre les domiciles de trois cadres du parti de droite Nouvelle-Démocratie (ND) au pouvoir.

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Des attentats à l'engin artisanal ont eu lieu à l'aube à Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Ils ont visé les domiciles de Zisis Ioakimovic, le président du comité exécutif du parti de droite au pouvoir Nouvelle-Démocratie (ND), de l'ancien député Savvas Anastasiades et d'une ancienne candidate du parti Afroditi Nestora, a indiqué le site d'information Kathimerini.

Lors de la dernière attaque, cinq personnes ont été blessées, dont Afroditi Nestora et ses parents qui ont été transportés à l'hôpital, tandis que quatre véhicules dans le garage de l'immeuble ont été brûlés, selon la police.

Localiser et arrêter les auteurs

Les engins incendiaires artisanaux étaient composés de petites bouteilles de butane (bonbonnes de gaz) et les attaques semblent avoir été commises par les mêmes individus, selon la même source. La police affirme recueillir des enregistrements vidéo afin de localiser et d'arrêter les auteurs. L'enquête a été confiée à la police antiterroriste.

Le Premier ministre et président de la ND, Kyriakos Mitsotakis, a exprimé «son indignation et sa colère face à l'attaque lâche, terroriste et meurtrière».

Il a déclaré qu'il se rendrait avec les ministres de la Santé et de la Protection du citoyen mercredi soir à Thessalonique pour soutenir les cadres de son parti et s'informer de l'état de santé des blessés.

«Mais aussi pour envoyer un message parfaitement clair et explicite: tolérance zéro envers toute nouvelle forme de terrorisme qui pourrait apparaître dans notre pays.» Kyriakos Mitsotakis

Attaques fréquentes en Grèce

Peu auparavant, le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis, a condamné les attentats sur la radio privée Skai, et demandé l'arrestation immédiate des responsables. Il a indiqué que les attaques avaient été menées à l'aube en l'espace d'environ 15 minutes contre des membres de la ND. «Cette coïncidence n'en est clairement pas une», a-t-il noté, précisant qu'une enquête était menée par la police.

«Quand on jette des bidons d'essence sur les voitures et les maisons, on accepte la possibilité que des gens meurent» Pavlos Marinakis

Des partis de l'opposition de gauche ont également condamné ces attentats.

Les attaques à l'engin incendiaire par de petits groupes extrémistes, contre des personnalités politiques, banques ou sociétés, sont fréquentes en Grèce, provoquant des dommages mais rarement des victimes. (ag/ats)