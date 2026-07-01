Attentat contre un oligarque ukrainien: la guerre s'invite à Monaco

L'auteur présumé de l'attentat a été filmé par des caméras de surveillance. Image: imago/keystone/montage watson

Qui a voulu tuer un oligarque ukrainien sur la Côte d'Azur? Seule certitude: Monaco n'échappe plus aux répercussions de la guerre en Ukraine.

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Selon plusieurs riverains, tout l'immeuble a tremblé lorsque l'engin explosif, vraisemblablement déclenché à distance, a explosé. Il était 21 heures, lundi soir. Vadim Ermolaev s'apprêtait à quitter l'immeuble avec son épouse et l'un de leurs quatre fils lorsqu'ils sont arrivés devant la porte d'entrée vitrée. Tous deux ont été grièvement blessés, notamment l’épouse, qui a passé la nuit entre la vie et la mort. Leur fils de 13 ans a dû être opéré en urgence.

Qu'il s'agisse d'un attentat ne fait guère de doute. Des caméras de vidéosurveillance ont filmé un homme en train de déposer un sac à dos noir devant l'entrée de l'immeuble, situé rue Révérend Père Louis Folla, avant de quitter les lieux précipitamment. D'autres images montrent cet homme d'âge moyen monter en courant l'escalier public en direction de la frontière. Une fois arrivé à Beausoleil, côté français, il s'est volatilisé.

Ermolaev n’est pas un inconnu dans la principauté, enclavée entre la France et l’Italie. Cet homme d’affaires ukrainien, dont les liens avec la Russie ont régulièrement suscité la controverse, y vivait discrètement, sans pour autant cacher sa fortune: à l’été 2022, soit quelques mois après le début de la guerre dans son pays d’origine, il avait été photographié devant le célèbre Casino de Monaco à côté de sa Bentley.

C’est dans ce quartier résidentiel de Monaco que l’attentat a eu lieu. Image: imago

Les médias ukrainiens l'ont qualifié, avec ironie, de «réfugié VIP». Originaire de Dnipro, cet homme d’affaires doit sa fortune, estimée à 300 millions d’euros, à ses activités dans l’immobilier, les matériaux de construction et la médecine dentaire. Après 2014, il a investi dans la viticulture en Crimée occupée par la Russie. Pour l’exportation, le vin était présenté comme une «production ukrainienne».

Ce n’est pas la seule raison qui a poussé le Conseil de sécurité nationale, sous la présidence de Volodymyr Zelensky, à lui imposer des sanctions économiques fin 2023. La banque estonienne Versobank, détenue par Ermolaiev et l’un de ses associés, aurait également servi à des opérations de blanchiment d’argent. Ermolaïev a réagi aux articles de presse en menaçant les journalistes de poursuites judiciaires. Face aux critiques incessantes, il a renoncé à sa nationalité ukrainienne et obtenu un passeport chypriote, devenant ainsi un citoyen de l’Union européenne.

Aujourd’hui âgé de 58 ans, l’oligarque ne comptait plus beaucoup d’amis en Ukraine. Reste à savoir si cela peut être un mobile de l’attentat: à ce stade, la question reste totalement ouverte. Mardi, le ministre d’Etat monégasque Christophe Mirmand a indiqué que l’auteur présumé était en fuite, mais «identifié». Il n’a donné aucun détail. Dans ce paradis fiscal qu'est Monaco, l’attentat contre la famille Ermolaev est traité avec une grande retenue, même si les autorités suivent sans aucun doute l’enquête de près

Le port de plaisance de Monaco, emblématique de ce micro-état. Image: EPA/Keystone

Mardi, le prince Albert II a qualifié l'explosion d'«acte criminel» et de «choc pour la communauté monégasque». Depuis 2022, le prince s'efforce de tenir le conflit russo-ukrainien à l'écart du «Rocher», comme est surnommée la principauté des Grimaldi. Avant le début de la guerre, environ 700 Russes vivaient à Monaco sans chercher à dissimuler leur fortune. Comme ailleurs sur la Côte d'Azur, certains ont depuis revendu leurs villas. Des Ukrainiens fortunés, comme Ermolaev, les ont en partie remplacés. S'ils étaient moins d'une centaine avant 2022, ils sont aujourd'hui environ 400 à posséder la nationalité monégasque.

Une guerre passée sous silence

Jusqu'à présent, la présence de nouveaux arrivants ukrainiens ne semblait pas provoquer de tensions avec la communauté russe. Les principaux oligarques russes, comme Suleyman Kerimov ou Roman Abramovitch, résident d'ailleurs plutôt du côté français de la Côte d'Azur, le plus souvent dans le très huppé Cap-Ferrat. A Monaco même, des hommes d'affaires comme Dmitri Rybolovlev, propriétaire de l'AS Monaco et ami personnel d'Albert II, s'abstiennent par principe de tout commentaire sur la guerre en Ukraine.

Les oligarques ukrainiens, eux aussi, s'expriment rarement sur le conflit. Dans leur pays, ils passent pour de mauvais patriotes. En 2022, les services de renseignement ukrainiens ont recensé et contrôlé 84 oligarques ukrainiens installés sur la Riviera. Parmi eux figuraient les milliardaires Rinat Akhmetov, Viktor Pintchouk, mais aussi Vadim Ermolaev. En Ukraine, on les surnomme le «bataillon de Monaco». (trad.: mrs)