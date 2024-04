L'Espagne est indignée par la «salope» qu'elle envoie à l'Eurovision

Les conservateurs considèrent la chanson espagnole à l'Eurovision comme une «honte». Le Premier ministre espagnol n'est pas de cet avis, parlant plutôt de «féminisme divertissant».

María Bas et Mark Dasousa ne sont pas encore montés sur scène que le public du théâtre Albéniz de Madrid, plein à craquer, se déchaîne déjà sur les paroles «Zorra, Zorra». Pour les non-initiés: «Zorra» signifie «renarde» en espagnol, mais il est surtout utilisé de manière péjorative pour «salope» ou «putain».

C'est le nom de la chanson avec laquelle le duo d'artistes représentera l'Espagne le 11 mai prochain lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson (ESC) à Malmö, en Suède. Ils ont eux-mêmes été surpris d'avoir été sélectionnés avec leur chanson «Zorra» lors du concours organisé en février par la télévision publique espagnole RTVE.

L'Espagne envoie deux coiffeurs à l'Eurovision

Ce qui est d'autant plus improbable dans cette histoire, c'est que les chanteurs ne correspondent pas tout à fait à l'image de l'Eurovision. María a 56 ans, Mark 50. Ils sont en couple depuis 20 ans et ont deux enfants. Dans leur petite ville méditerranéenne tranquille d'Ondara, sur la Costa Blanca, ils tiennent un salon de coiffure. En parallèle, Mark est producteur de musique et ensemble, ils chantent depuis plusieurs années dans des fêtes de village avec des chansons de leur composition.

Mark joue du clavier sur scène. María chante - mais pas très bien. Ses deux danseurs masculins arborent des bottes à talons aiguilles, des corsets en latex et des strings scintillants.

Entre «honte nationale» et «féminisme divertissant»

Cette chanson rétropop dans le style des années 80 a un texte accrocheur, est facile à danser et à chanter. Et surtout un message très actuel, évoquant des femmes fortes, émancipées et indépendantes qui ne doivent d'explication à personne. Et si de telles femmes sont traitées de «salopes», elles devraient en être fières.

En Espagne, «Zorra» est rapidement devenu le nouvel hymne de la scène LGTBQI+ espagnole. Au cours des dernières années, peu de contributions à l'Eurovision ont suscité autant de débats et de critiques que celle-ci. L'opposition conservatrice espagnole considère cette participation comme une «honte». De nombreuses femmes politiques socialistes ont fait part de leur «indignation», même si leur chef, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, a récemment défendu la chanson en la qualifiant de «féminisme divertissant».

L'Eglise catholique s'en mêle

L'évêque d'Alicante, la région d'origine de Nebulosa, José Ignacio Munilla, a déclaré: «Je ne peux pas croire que les mouvements féministes puissent se sentir représentés dans cette chanson». Ce n'est pas le cas. Considérer les paroles de la chanson comme «féministes» est une insulte à la raison, critique Jana Bravo de l'Association madrilène pour les droits des femmes.

«La banalisation d'une insulte machiste ne peut pas être le moyen de revendiquer les droits des femmes et l'épanouissement personnel» Jana Bravo à CH Media.

Elle alerte sur le fait que lors de la finale de l'Eurovision, on expliquera à des dizaines de milliers de jeunes filles dans toute l'Europe qu'elles devraient être fières du terme «salope». Son association a déposé une liste de signatures auprès du radiodiffuseur espagnol pour que la chanson soit retirée du concours. Après son refus, la responsable de l'égalité de la RTVE, Montserrat Boix, a également démissionné en signe de protestation.

