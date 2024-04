Nemo, artiste biennois. instagram nemothings

Voici les chiffres qui montrent que la Suisse peut gagner l'Eurovision

Rien n'est encore gagné, mais les paris donnent Nemo favori. Le candidat suisse à l'Eurovision pourrait bel et bien être le gagnant cette année.

Stefan Künzli / ch media

Plus de «Divertissement»

«The Code», la chanson du Biennois Nemo occupe, pour la première fois, la première place des paris au Concours Eurovision de la chanson. Avec un taux de 19%, elle devance même la Croatie (16%), dont «Baby Lasagna» (oui, c'est le nom de la chanson) a longtemps été considérée comme favorite. L'écart avec la chanteuse italienne Angelina Mango, qui la semaine dernière encore était placée devant la Suisse, est désormais assez important (12%). Les Pays-Bas et leur chanteur Joost Klein (10%) font également partie des pays qui sont montés dans l'estime des parieurs ce week-end. L'Ukraine, qui a longtemps occupé la deuxième place, a nettement perdu du terrain.

Nemo et la Suisse peuvent donc légitimement espérer décrocher le gros lot et rêver de remporter l'Eurovision, exploit qui n'a pas été réalisé depuis 1988. A cette époque, c'est une certaine Céline Dion qui faisait gagner la Suisse avec la chanson «Ne partez pas sans moi».

Quelle est la fiabilité de ces paris?

L'optimisme est de mise, car au cours des quatre dernières années, le pays gagnant a toujours été celui qui était en tête des paris. En 2023, c'était la Suède avec Loreen, en 2022 l'Ukraine avec Kalush Orchestra, en 2021 l'Italie avec Måneskin, et en 2019 les Pays-Bas avec Duncan Lawrence.

Et le classement des chansons suisses a également été prédit de manière assez précise par les paris ces dernières années.« She Got Me» de Luca Hänni était pressenti à la troisième marche du podium et a finalement atteint la quatrième place du concours. «Tout l'univers» de Gjon's Tears était sixième sur la liste des paris et a réussi à décrocher la troisième place du concours. Et Marius Bear et Remo Forrer ont également été estimés de manière relativement précise par les bureaux de paris. Tous deux ont réussi à se classer dans le dernier tiers de la finale.

Nemo a convaincu lors de sa première performance en direct

Ces dernières semaines, Nemo occupait constamment la quatrième position dans les paris. Ce bond en avant s'explique de toute évidence par le fait que Nemo et 28 candidats de l'Eurovision ont présenté leurs chansons en direct pour la première fois ce week-end à Madrid. Sa performance a été très bien accueillie et, tout comme celle sur le plateau de la SRF lors du programme MusicStar-Revival, elle était extraordinairement entraînante.

«Nemo a incroyablement bien chanté, ce qui a donné confiance aux bookers», explique le producteur et auteur-compositeur Pele Loriano, employé par la SRF pour l'Eurovision. Mais il ne s'attendait pas à ce que Nemo atteigne la première place.

Désormais, le rappeur suisse occupe une position de favori, même s'il faut éviter de s'emballer. Plusieurs représentations live sont prévues en Europe avant le début du concours qui a lieu début mai à Malmö, en Suède. Ces performances sont toutefois considérées comme des tests de qualité importants. Mais beaucoup de choses peuvent encore se passer. Nemo s'est aussi exprimé sur Instagram: «Je sais que ce ne sont que des chiffres, ils montent et descendent. Mais quel début! C'était incroyable».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

L'Eurovision 2023 en images

1 / 27 L'Eurovision 2023 en images source: epa / adam vaughan

Ce chien valaisan fait sensation sur les réseaux