Facebook pourrait ajouter les relations polyamoureuses à sa plateforme

A noter que le terme polygamie n'est jamais évoqué dans la lettre formulée à Facebook. Est privilégié le mot «polyamour», afin d'éviter tout amalgame avec des unions forcées qui pourraient être non consenties. (sia)

Brett Chamberlin, cofondateur de l'Organisation pour le polyamour et la non-monogamie éthique, s'est exprimé dans le New York Times et a déclaré que «la non-monogamie éthique n'a rien de nouveau, mais des technologies comme Internet ont permis aux gens de créer plus facilement des communautés et d'adopter des modes de vie qui n'auraient pas été acceptés par nos sociétés auparavant».

Facebook ne dit pas non

«En limitant les utilisateurs à une seule personne mentionnée dans sa situation amoureuse, les individus non monogames sont arbitrairement privés de la possibilité d'exprimer l'ensemble de leurs relations sur l'application Facebook»

C'est dans une lettre relayée par le New York Times , que ces dernières ont fait part de leur revendication.

Le réseau social ne permet pour l'instant que d'afficher le nom d'une seule personne dans la catégorie «situation amoureuse» et d'en préciser le statut, comme le montre l'image ci-dessous.

Plusieurs associations américaines ont demandé à Facebook d'intégrer les relations «polyamoureuses» à son interface, ceci afin de pouvoir préciser l’ensemble de ses partenaires amoureux et intimes, rapporte BFM TV .

Le plus gros poisson d'eau douce capturé au Cambodge

Marine Le Pen, toute-puissante en France? On est tous responsables

Plus de «International»

Sur Facebook, il est possible de renseigner sur sa situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Célibataire, marié, ou divorcé, nombreuses sont les possibilités, mais la liste pourrait s'allonger pour les personnes en relation polyamoureuse.

Pourquoi la fin de Facebook pourrait arriver plus vite que prévu

Facebook ne scannera plus vos visages... pour l'instant

Ce môme de 2 ans a un pénis «hors du commun» et c'est à cause de son papa

Un footballeur suisse devient la risée du web à cause de son tatouage

Les plus lus

Comment la Russie utilise des armes interdites comme «coeur de sa stratégie»

En Ukraine, l'armée russe utilise un grand nombre d’armes proscrites par les traités internationaux. Notamment des engins non guidés qui tuent militaires et civils sans distinction. Des journalistes du New York Times ont mené l'enquête.

Ces faits ont été dévoilés par une analyse du «New York Times». Les armes interdites les plus utilisées sont les armes non guidées. Elles ne visent pas de cible directe, car leur position de vol ne peut pas être influencée. Une fois tirées, leur explosion ne peut plus être modifiée.