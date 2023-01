Le 24 décembre, Isabelle Coutant-Peyre tient une conférence de presse à l'aéroport de Paris pour son dernier client: le tueur en série Charles Sobhraj. photo: keystone

Cette avocate a épousé un terroriste et défend un célèbre tueur en série

Le fichier client de l'avocate Isabelle Coutant-Peyre a tout du noyau incandescent de l'enfer. La Française défend désormais Charles Sobhraj, le tueur auquel Netflix a consacré une série.

On désigne son nouveau client «le serpent». Quant au plus célèbre - celui qu'elle a épousé -, on l'appelle le «chacal». Nous y reviendrons. Le serpent, c'est Charles Sobhraj, tueur en série français libéré le 23 décembre de sa prison népalaise, pour «bonne conduite» et «raisons de santé». Son avocate en sait évidemment plus.

«Les raisons de santé», dit Isabelle Coutant-Peyre peu avant son arrivée à Paris, n'étaient qu'un prétexte. Les autorités népalaises avaient surtout reconnu que Sobhraj, 78 ans, avait injustement passé tant d'années de sa vie en prison. De ce que nous pensions savoir sur Sobhraj, «30%» seulement serait avéré.

Empoisonnés, étranglés, brûlés

Par «tout», l'avocat entend la série The Serpent, produite par la BBC et toujours disponible sur Netflix. L'histoire d'un homme dont le seul métier est le crime et qui, dans les années 1970, a empoisonné, étranglé ou brûlé au moins 20 touristes en Asie, principalement en Thaïlande. Il a voyagé à travers le monde avec de faux passeports des morts et des compagnes dociles, soudoyé des gardiens de prison avec des bijoux et incarné le prototype du personnage charismatique et glacial que les créateurs de «true crime» aiment tant.

Libéré en 1997, Sobhraj a vécu un certain temps en France, vendu les droits de son histoire pour beaucoup d'argent avant de commettre l'erreur de retourner au Népal, où il est alors encore recherché pour deux meurtres. Il passera les dix-neuf années suivantes en prison.

Carlos, le «chacal», sera son destin

Isabelle Coutant-Peyre a ses raisons de vouloir défendre le serial killer contre la BBC et Netflix. L'avocate aime les super-méchants. Tout ce qu'ils ont à faire est d'utiliser le mot de passe correct: «Lutte contre l'impérialisme occidental». La raison évoquée par Sobhraj, Français né d'une mère vietnamienne et d'un père indien, pour justifier les meurtres de routards américains ou européens.

Parmi les autres faits d'armes de Coutant-Peyre? Un membre de la RAF, organisation terroriste allemande d'extrême gauche, plusieurs assassins impliqués dans les attentats du 11 septembre ou de la rédaction de Charlie Hebdo. Mais aussi Ilich Ramírez Sánchez, responsable, selon ses propres affirmations, de plus de 1500 victimes, au nom de la lutte de libération palestinienne. La famille Kadhafi a fait appel à ses services. Le terroriste vénézuélien converti à l'islam est encore connu sous le nom Carlos, alias le «chacal».

L'amour sous haute tension

En 1975, Carlos est le cerveau de la grande prise d'otages de la conférence de l'OPEP à Vienne. Avant Oussama Ben Laden, il est le criminel le plus recherché au monde. Pour Coutant-Peyre, c'est un rebelle, un révolutionnaire et un romantique. Ses prises d'otages et ses morts sont justifiés.

En 1994, il est arrêté au Soudan et extradé vers la France. Elle rejoint son équipe d'avocats trois ans plus tard. A l'origine de cette affaire? Son collègue Jacques Vergès, qui compte parmi ses clients le criminel de guerre nazi allemand Klaus Barbie et le Serbe Slobodan Milošević. Lorsque Coutant-Peyre rencontre Carlos pour la première fois, c'est le coup de foudre. C'est en tout cas ainsi qu'elle le décrit dans son autobiographie parue en 2004, Epouser Carlos: Un Amour sous Haute Tension: «Il m'a pris la main et l'a embrassée de la manière la plus polie. A ce moment-là, une vague de reconnaissance est passée entre nous.»

Finalement, en 2000, «les barrières entre nous sont tombées et la puissance de nos sentiments l'un pour l'autre s'est révélée».

Antisémite, anti-féministe, anti-Etat

Carlos a 52 ans, Coutant-Peyre 48. Elle divorce de son mari, lui de sa première femme, l'ancienne activiste allemande de la RAF, Magdalena Kopp. Quant à sa deuxième femme, d'origine soudanaise, elle est introuvable depuis longtemps.

Les trois enfants d'Isabelle ne se soucient guère de savoir avec qui leur maman souhaite se marier. Ses parents sont horrifiés. Isabelle Coutant-Peyre a été élevée avec ses trois frères par leur père, un homme d'affaires prospère. Elle a donné naissance à trois fils et travaillé avec des hommes comme Vergès. Alors la dureté, elle connait.

L'avocate se radicalise. Anti-impérialiste, antiféministe, antisémite. Et toujours contre l'Etat français. La journaliste française Judith Perrignon, qui rencontre Coutant-Peyre et Carlos en 2001, décrit le couple comme «une récolte pleine d'épines».

Ils décident de se marier en 2001, quelques jours après les attentats du World Trade Center. La chute des symboles phalliques de l'impérialisme occidental donne des ailes à l'avocate. Bien qu'elle perde régulièrement les procès de ses clients sans espoir, Isabelle Coutant-Peyre en est certaine: pour lui, elle va parvenir au miracle. Elle ignore encore quand. Elle en est convaincue: Carlos sera le futur président du Venezuela.

Le mariage avec un détenu qui passe des années à l'isolement dans une prison de haute sécurité est, dit-elle, largement dépourvu de sexe. Bien sûr, c'est précisément ce qui intéresse le plus la presse française. «J'ai imaginé la réponse parfaite. Je dis que j'ai un mari idéal parce qu'il me laisse seule toute la nuit», dit-elle dans une interview en 2004.

En échange, il lui écrit des lettres d'amour enflammées qu'elle publie naturellement dans son livre: «Je suis jaloux du soleil qui te fait bronzer», peut-on y lire, «de l'ombre qui te caresse; de tes draps qui ne me couvrent pas. De tes jambes qui ne sont pas enlacées aux miennes».

Le couple est toujours marié aujourd'hui. Il se dit que les flammes de leur amour se serait toutefois refroidies entre-temps. Il n'est pas impossible que Charles Sobhraj, dont Isabelle Coutant-Peyre vante désormais l'excellente condition physique, parvienne à en allumer une nouvelle.