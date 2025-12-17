en partie ensoleillé
France: le ministère de l'Intérieur s'est fait voler des données

Le ministère de l'Intérieur français s'est fait voler des «millions de données»

Le ministère français de l’Intérieur a été visé par une cyberattaque ayant permis l’accès à des fichiers policiers sensibles, selon les autorités.
17.12.2025, 10:1517.12.2025, 10:15

Le ministère français de l'intérieur a été touché par une attaque informatique. «Quelques dizaines de fichiers» confidentiels ont été volés, a indiqué mercredi le ministre Laurent Nunez, parlant de «millions de données».

Le Traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et le Fichier des personnes recherchées (FPR) ont notamment été «consultés», «des fichiers importants pour nous», a-t-il expliqué sur franceinfo:

«On ne connait pas encore l'ampleur de la compromission, on ne sait pas ce qui a été extrait: à date, quelques dizaines de fichiers ont pu être sortis du système, mais on parle de millions de données.»
epa12446415 Paris Police Prefect Laurent Nunez (L) ahead of the French Prime Minister&#039;s visit to a police station in L&#039;Hay-les-Roses, on the southern outskirts of Paris, France, 11 October 2 ...
Laurent Nunez (à gauche).Keystone

La semaine dernière, «un individu ou un groupe d'invididus» se sont introduits «pendant plusieurs jours» dans les systèmes informatiques du ministère «en utilisant les messageries», en passant par des boîtes professionnelles pour récupérer des codes d'accès.

«Une personne a pu accéder à des fichiers en utilisant des mots de passe qui n'auraient pas dû être échangés sur des messageries, en clair», a détaillé le ministre, déplorant «des imprudences».

«On continue à investiguer (...) on a saisi immédiatement la justice, on a saisi la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés, NDLR) comme la loi nous l'impose et puis il y a une enquête administrative que j'ai demandée.»

Il y a quelques jours, un groupe de pirates informatiques a revendiqué – sans apporter de preuves – cette attaque et a assuré avoir accédé aux données de plus de 16 millions de personnes, issues des fichiers de police. L'Office anti-cybercriminalité (OFAC) est chargé de l'enquête. (jah/ats)

