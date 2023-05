Affaire Maddie: des fouilles d'ampleur inédite lancées au Portugal

Le parquet de Braunschweig, qui enquête actuellement sur le violeur et pédophile condamné Christian B. (45 ans), n'était initialement pas disponible pour commenter.

Il s'agit de la première opération majeure de ce type depuis juin 2014, lorsque la police britannique a reçu l'autorisation des Portugais de fouiller la station balnéaire de Praia da Luz avec des chiens renifleurs et d'utiliser un géoradar pour localiser les corps.

L'enquête sur l'affaire Maddie touche-t-elle au but? L'étau se resserre

L'enquête sur l'affaire Maddie touche-t-elle au but? L'étau se resserre

La zone avait déjà été fouillée en 2008 et avait seulement permis de dénicher des os «d'origine non humaine», dans un sac. Selon Bild, on ignore encore pourquoi la police cherche à nouveau dans ce secteur. Le journal allemand allègue que Christian B., principal suspect dans l'affaire, aurait pu avoir des amis dans la région. L'individu, qui a vécu en Algarve entre 1995 et 2007, purge actuellement une peine de prison en Allemagne pour viol.

Lundi, une route menant au lac de barrage a été bloquée, et plusieurs tentes de police installées dans la zone, indique CNN Portugal. La zone forestière entourant le lac devrait être également fouillée. D'après Bild, les recherches, menées avec l'appui de plongeurs et de pelleteuses, devraient durer environ deux jours.

Plus de «International»

Une avancée significative dans l'affaire Maddie vient d'avoir lieu au Portugal, non loin de la station balnéaire où la fillette britannique a disparu en 2007. De nouvelles fouilles seront lancées dès mardi.

Prigojine a proposé à Kiev de révéler les positions russes et voici pourquoi

Les plus lus

Le patron du Festival de Cannes a voulu se battre avec un flic

Faire le malin en vélo électrique sur les trottoirs, c'est interdit. Même pour celui qui possède le 06 de Leonardo DiCaprio et de Catherine Deneuve dans son répertoire. Et surtout en engin écolo-roule-tout-seul-sans-effort. «Allez plutôt verbaliser les délinquants dans les cités», qu'il a vociféré, fatigué, méprisant et téméraire, en ôtant son casque.

Le grand manitou d'un festival de cinéma devrait pourtant le savoir: des caméras, y'en a partout. Surtout quand on ne s'y attend pas et principalement quand ça ne nous arrange pas des masses. Ce week-end, le directeur général du Festival de Cannes a oublié que le moindre pékin armé d'un smartphone pouvait briller sur tous les écrans du monde, sans passer par le tapis rouge. Dans une vidéo d'une grosse minute, le monde en question a pu découvrir un Thierry Frémaux particulièrement grognon et menaçant.