Cette photo montre le vraquier Ithaca Patience (à droite) et le pétrolier Nord Star, tous deux originaires du Panama et ancrés sur le lac Maracaibo, au Venezuela, le 7 janvier 2026. Image: MARYORIN MENDEZ / AFP

«Nous ne volons le pétrole de personne»: les Etats-Unis dévoilent leur plan

Washington détaille son plan pour vendre le pétrole vénézuélien, lever partiellement les sanctions et contrôler les recettes promises par Donald Trump aux peuples américain et vénézuélien.

Myriam LEMETAYER, Washington / AFP

Le gouvernement américain a esquissé mercredi son plan de reprise en main du pétrole vénézuélien: lever les sanctions, gérer la commercialisation et décider qui touchera les recettes, tout en se défendant de tout «vol».

Depuis la capture du président Nicolas Maduro, Donald Trump n'a pas caché sa volonté de mettre la main sur la manne pétrolière du Venezuela, qui a les plus grandes réserves de brut prouvées au monde.

Un accord pétrolier «historique» pour Trump

Dès mardi soir, le chef d'Etat américain a ainsi assuré que les responsables vénézuéliens par intérim allaient remettre aux Etats-Unis «entre 30 et 50 millions de barils de pétrole» actuellement stockés sur des navires, un volume représentant l'équivalent d'un à deux mois de production du pays latino-américain. Il a ensuite ajouté:

«Ce pétrole sera vendu aux prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi»

Mercredi, son gouvernement a assuré que cette transaction s'inscrivait dans le cadre d'un «accord historique» avec Caracas, qui ne s'arrêtera pas aux millions de barils qu'il a évoqués.

La commercialisation du pétrole vénézuélien par les Etats-Unis continuera jusqu'à nouvel ordre, a ainsi prévenu le ministère américain de l'Energie sur son site internet. Et les recettes? Washington veut garder la main sur leur répartition, comme l'a souligné le ministère de l'Energie:

«Toutes les recettes provenant de la vente de pétrole brut et de produits pétroliers vénézuéliens seront d'abord versées sur des comptes contrôlés par les Etats-Unis dans des banques mondialement reconnues afin de garantir la légitimité et l'intégrité de leur distribution finale.»

«Ces fonds seront utilisés au profit du peuple américain et du peuple vénézuélien, à la discrétion du gouvernement américain»

Donald Trump , le 6 janvier 2026. Image: Imago

Donald Trump a ensuite affirmé que la part que recevra le Venezuela «servira UNIQUEMENT à acheter des produits américains», notamment des produits agricoles et des médicaments.

Vers une possible levée des sanctions

Si les autorités de Caracas n'ont pas commenté le projet américain, la compagnie pétrolière publique Petroleos de Venezuela (PDVSA) a expliqué dans un communiqué qu'elle menait «actuellement une négociation avec les Etats-Unis pour la vente de volumes de pétrole, dans le cadre des relations commerciales existant entre les deux pays». Toujours selon PDVSA:

«Ce processus (…) repose sur une transaction strictement commerciale, conforme à des critères de légalité, de transparence et de bénéfice pour les deux parties.»

Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright, s'est vu demander sur la chaîne de télévision CNBC si des Vénézuéliens avaient assimilé son projet à du vol. Il a répondu:

«Je n'ai rien entendu de tel. Et bien sûr (…) c'est faux. Nous contrôlons simplement le flot de revenus provenant de leur pétrole.»

«Nous ne volons le pétrole de personne»

Vue de la sculpture du Monument de la Paix devant le siège de Petroleos de Venezuela (PDVSA) à Caracas, le 2 décembre 2022. Image: MIGUEL ZAMBRANO / AFP

Donald Trump a imposé des sanctions sur le pétrole vénézuélien pendant son premier mandat, créant une forme d'embargo que des acheteurs parviennent à contourner via l'usage de flottes dites «fantômes».

Washington se dit prêt à lever ces sanctions «de manière sélective» pour pouvoir commercialiser le pétrole vénézuélien sur le marché du pétrole traditionnel.

De grandes opportunités

Le brut vénézuélien est réputé visqueux et difficile à raffiner. Le ministère américain de l'Energie prévoit déjà d'expédier du pétrole léger pour qu'il soit mélangé à la production vénézuélienne, afin de «l'optimiser».

Il compte aussi autoriser l'envoi d'équipements et d'experts dans le pays pour remettre à niveau les infrastructures, en mauvais état après des décennies de sous-investissement. Donald Trump rencontrera vendredi les dirigeants de compagnies pétrolières américaines. Selon sa porte-parole, Karoline Leavitt:

«C'est simplement une réunion pour discuter des immenses possibilités qui s'offrent à ces sociétés en ce moment au Venezuela»