Daval en prison: «Mon fils s'entend très bien avec les tueurs en série»

«Je ne suis pas inquiète.» La maman d'un assassin est en promo sur tous les plateaux français. Martine Henry vient de publier un bouquin sur l'histoire de son fils, Jonathann Daval, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Alexia en 2017. Surprise: l'homme s'est fait des potes en cellule... de Guy Georges à Francis Heaulme en passant par Nordhal Lelandais.

Autant le dire tout de suite, Moi, maman de Jonathann, n'est pas un livre comme les autres. La maman, c'est Martine Henry. Jonathann, c'est l'homme qui a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Alexia en 2017. Depuis, et comme souvent dans le cadre de drames archi-médiatisés, le cas porte un nom. Ici, c'est donc l'«affaire Daval» qui revient sous les projecteurs.

Cette séquence, au moment du verdict, a fait le tour du monde.

En marge de la sortie de son livre, coécrit avec une journaliste du JDD, la maman de Jonathann fait le tour des plateaux TV et des studios de radio pour donner un peu d'écho à son histoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le marketing fait son petit effet.

Faut-il inviter des mamans de meurtriers? Si la plupart des médias n'ont pas hésité très longtemps avant de planter leurs crocs dans cette sale, mais croustillante affaire, les réseaux sociaux se sont un peu étranglés. Notamment avant son passage dans «Touche pas à mon poste» jeudi soir.

Notamment conviée sur les ondes de la radio RTL et sur le plateau de TPMP, Martine Henry a tenu à rassurer les auditeurs quant à la promiscuité de son fils avec les plus grands tueurs en série français comme Francis Heaulme Patrice allègre et Nordhal Lelandais, dans la prison d'Ensisheim (Haut-Rhin). Une colocation qui peut sembler explosive, mais qui n'inquiète pas plus que ça la maman de Jonathann.

«Je ne suis pas inquiète du tout... Il s'entend très bien avec Guy Georges»

«Oui, ils se côtoient en prison, mais bon... ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre en même temps»

«Guy Georges a fait ce qu'il a fait, il a été condamné, ça ne me concerne pas»

«Quand Guy George vient nous dire bonjour, je lui dis bonjour aussi. C'est de la politesse»

C'est lui, Guy Georges: Ce qu'il a fait? Oh presque rien: Guy Georges a été condamné le 5 avril 2001, pour sept meurtres, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans.

Voici les principales punchlines de la maman sur son fils Jonathann:

«Je parle et je vois régulièrement à mon fils en prison. Nous avons retrouvé notre petite complicité»

«Mon fils n'est pas un monstre»

«Mon fils était quelqu'un de bien... avant. C'est toujours quelqu'un de bien... bon, je veux, dire, oui, on l'a enfermé, il est en prison, mais il reste toujours quelqu'un de bien»

«Pour moi ce n'est pas choquant de dire ça... Je parle avec le cœur d'une maman. Des enfants restent des enfants»

«Ce n'est pas parce qu'il est passé meurtrier qu'il ne faut plus aimer son enfant»

«J'ai besoin de lui comme il a besoin de moi»

Et Alexia, elle en pense quoi la maman?

«Alexia n'était pas un ange mais un être humain»

«Quand il me l'a présentée, je l'ai trouvée très gentille»

«Ils étaient très amoureux»