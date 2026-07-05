Un incendie ravage deux usines et menace des habitations en Grèce

Un important incendie touche actuellement la région de Thessalonique, en Grèce (image d'archives). Image: EPA ANA-MPA

Un incendie touche actuellement les environs de Thessalonique (Grèce). Il a ravagé deux usines et menace également des habitations.

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Un incendie, qui s'est déclaré samedi, continue de faire rage dimanche près de la ville grecque de Thessalonique où le feu a ravagé deux usines, selon les pompiers grecs.

Des largages d'eau ont été effectués sur les usines autour d'Oreokastro, commune située dans la périphérie nord-ouest de Thessalonique, deuxième ville de Grèce. Il s'agit d'une usine de recyclage et d'une usine de textile, selon Kostas Tsingas, président de l'Association des officiers sapeurs-pompiers, sur la chaîne de télévision publique ERT.

Les flammes s'approchent d'habitations

Une épaisse fumée noire se dégageait au-dessus de l'usine de recyclage, selon les images d'ERT, et a recouvert une grande partie de Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Une forte odeur de plastique brûlé est perceptible dans toute la ville. Les flammes se sont approchées d'habitations à Oreokastro, poussant les autorités grecques à ordonner des évacuations.

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Les opérations de lutte contre l'incendie mobilisent actuellement 154 sapeurs-pompiers, appuyés par 52 véhicules, deux avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères, selon les données des sapeurs-pompiers. Les autorités recommandent aux habitants de garder les fenêtres fermées et de limiter leurs déplacements en raison de la toxicité potentielle des fumées.

Plusieurs régions de Grèce, dont celle d'Athènes, l'Attique, et l'île de Crète, ont été placées en vigilance orange avec un risque «très élevé» d'incendies ce dimanche en raison des températures élevées et de vents forts. (btr/ats)