Faits divers

«Abattues au hasard»: Une tuerie fait dix morts en Afrique du Sud

A South African National Defence Force armoured vehicle enters a section of the restive Bekkersdal township on May 6, 2014. South Africa goes to polls on May 7, 2014 in the fifth democratic elections ...
Image: AFP

Des hommes armés ont tué dix personnes et en ont blessé dix autres près de Johannesburg, a annoncé dimanche la police sud-africaine.
21.12.2025, 08:4121.12.2025, 08:41

Le mobile de cette tuerie par des inconnus en pleine rue à Bekkersdal, à 40 kilomètres au sud-ouest de capitale économique de l'Afrique du Sud n'était pas immédiatement connu.

«Certaines victimes ont été abattues au hasard dans la rue par des hommes armés non identifiés»
La police locale

A seulement précisé la police dans un communiqué.

Brenda Muridili, une porte-parole de la police de la province de Gauteng, dont font partie Johannesburg et la capitale sud-africaine Pretoria, a déclaré à l'AFP que les autorités ne disposaient pas encore «d'informations détaillées» sur l'identité des victimes.

Le 6 décembre, des hommes armés avaient pris d'assaut un foyer de travailleurs à Pretoria, tuant 11 personnes dont un enfant de trois ans dans un lieu qui, selon la police, accueillait un autre bar informel.

Criminalité et corruption endémiques

L'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, est aux prises avec une criminalité et une corruption endémiques, alimentées par des réseaux organisés.

Les fusillades sont fréquentes, souvent liées aux violences des gangs et à l'alcool.

Si de nombreuses personnes possèdent légalement des armes à feu pour leur protection personnelle, le nombre d'armes illégales en circulation est bien plus important.

Entre avril et septembre, environ 63 personnes ont été tuées chaque jour dans le pays de 63 millions d'habitants, selon les données de la police sud-africaine.

(sda/ats/afp)

Thèmes
