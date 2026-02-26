Les membres de la délégation iranienne lors de la reprise des négociations sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran à Genève, le 26 février 2026. Image: EPA IRANIAN FOREIGN MINISTRY

Les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis reprennent à Genève

Après une pause de près de cinq heures, le dialogue a repris entre Iraniens et Américains dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais. Washington montre les muscles.

Iraniens et Américains sont à nouveau en dialogue indirect dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais à l'ONU à Genève. Après une pause de près de cinq heures, les pourparlers ont repris en début de soirée, vers 18 heures. Les délégations sont revenues un peu plus tard que prévu. Washington montre les muscles.

Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont fait le point dans ce dialogue indirect sur les propositions iraniennes sur le nucléaire. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, Washington a exigé la fermeture des sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, laissant le réacteur de Téhéran pour du nucléaire civil.

Les Etats-Unis demandent toujours la fin de l'enrichissement de l'uranium iranien et la livraison de leur stock actuel. Là où Téhéran aurait mis sur la table un moratoire et un déplacement partiel de ses capacités.

Menace de frappes américaines

L'Iran répète ne pas vouloir l'arme nucléaire et cherche à obtenir une levée des sanctions. De son côté, le président américain Donald Trump menace de frappes limitées sur ce pays. Ce à quoi Téhéran a répondu par des exercices militaires.

Le facilitateur omanais, le ministre des Affaires étrangères Badr al-Busaidi, a parlé «d'idées positives». Les deux parties ont fait une pause, alors que les Américains sont revenus à Genève pour une rencontre avec une délégation ukrainienne. «Nous espérons obtenir davantage d'avancées», affirme le ministre. (ag/ats)