ciel clair12°
DE | FR
burger
International
Genève

Les pourparlers entre Iran et Etats-Unis reprennent à Genève

epa12778386 A handout photo made available by the Iranian Foreign Ministry shows members of the Iranian delegation as US-Iran nuclear talks resume in Geneva, Switzerland, 26 February 2026. EPA/IRANIAN ...
Les membres de la délégation iranienne lors de la reprise des négociations sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran à Genève, le 26 février 2026.Image: EPA IRANIAN FOREIGN MINISTRY

Les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis reprennent à Genève

Après une pause de près de cinq heures, le dialogue a repris entre Iraniens et Américains dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais. Washington montre les muscles.
26.02.2026, 19:3226.02.2026, 19:32

Iraniens et Américains sont à nouveau en dialogue indirect dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais à l'ONU à Genève. Après une pause de près de cinq heures, les pourparlers ont repris en début de soirée, vers 18 heures. Les délégations sont revenues un peu plus tard que prévu. Washington montre les muscles.

Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont fait le point dans ce dialogue indirect sur les propositions iraniennes sur le nucléaire. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, Washington a exigé la fermeture des sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, laissant le réacteur de Téhéran pour du nucléaire civil.

Les États-Unis affichent leur fermeté face à l’Iran à Genève

Les Etats-Unis demandent toujours la fin de l'enrichissement de l'uranium iranien et la livraison de leur stock actuel. Là où Téhéran aurait mis sur la table un moratoire et un déplacement partiel de ses capacités.

Menace de frappes américaines

L'Iran répète ne pas vouloir l'arme nucléaire et cherche à obtenir une levée des sanctions. De son côté, le président américain Donald Trump menace de frappes limitées sur ce pays. Ce à quoi Téhéran a répondu par des exercices militaires.

Le facilitateur omanais, le ministre des Affaires étrangères Badr al-Busaidi, a parlé «d'idées positives». Les deux parties ont fait une pause, alors que les Américains sont revenus à Genève pour une rencontre avec une délégation ukrainienne. «Nous espérons obtenir davantage d'avancées», affirme le ministre. (ag/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Trump attaque une journaliste après une question sur l'affaire Epstein
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Justice américaine réexamine les fichiers Epstein concernant Trump
Des fichiers du dossier Epstein seront réexaminés par la Justice américaine après des critiques sur la non-publication de documents évoquant Donald Trump et des accusations d’agression sexuelle sur mineure.
Le ministère américain de la Justice s'est engagé mercredi à réexaminer des documents du dossier Epstein. Des médias avaient accusé le gouvernement d'en avoir caché plusieurs mentionnant Donald Trump, notamment des accusations d'agression sexuelle sur mineure.
L’article