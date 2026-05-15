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Nagatitan: un énorme dinosaure découvert en Thaïlande

A model skeleton of Nagatitan chaiyaphumensis, Thailand�s largest dinosaur, is pictured at the Thainosaur Museum in Bangkok on May 15, 2026. Scientists have identified a massive new dinosaur from rema ...
Une reconstitution du dinosaure est exposée au musée Thainosaur de Bangkok.Image: AFP

Un énorme «titan» a été découvert en Thaïlande

Un nouveau dinosaure géant vient d'être identifié: le nagatitan. Il mesurait 27 mètres et pesait environ 27 tonnes.
15.05.2026, 09:2315.05.2026, 09:23

Des scientifiques ont identifié un nouveau dinosaure gigantesque, le nagatitan, plus grand qu'un diplodocus, à partir de restes découverts il y a plusieurs années en Thaïlande. Cet herbivore au long cou mesurait 27 mètres et pesait environ 27 tonnes, ce qui en fait le plus grand jamais trouvé en Asie du Sud-Est, selon une étude publiée jeudi dans la revue Scientific Reports.

Il vivait dans ce qui est aujourd'hui la Thaïlande il y a 100 à 120 millions d'années, ont indiqué les chercheurs. «Notre dinosaure est objectivement énorme: il pesait probablement au moins 10 tonnes de plus que Dippy le diplodocus», a déclaré l'un d'eux, Thitiwoot Sethapanichsakul, en référence au célèbre squelette composite autrefois exposé au musée d'histoire naturelle de Londres.

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Le doctorant thaïlandais a surnommé le sauropode nouvellement découvert «le dernier titan», car il a été mis au jour dans l'une des formations rocheuses les plus récentes parmi celles où ont été trouvés des dinosaures en Thaïlande. La région est ensuite devenue une mer peu profonde, «ce qui pourrait en faire le dernier ou le plus récent sauropode géant que nous découvrirons en Asie du Sud-Est», a-t-il commenté.

Des caractéristiques uniques

Les premiers restes de l'énorme créature ont été découverts il y a une décennie par des habitants du nord-est de la Thaïlande, mais la fouille n'a été achevée qu'en 2024. Les ossements ressemblaient partiellement à ceux de sauropodes déjà identifiés, mais présentaient suffisamment de caractéristiques uniques pour être considérés comme une nouvelle espèce.

Il a été officiellement baptisé «Nagatitan chaiyaphumensis», d'après un serpent mythique d'Asie du Sud-Est (naga), les titans de la mythologie grecque et la province de Chaiyaphum, où il a été découvert. Une reconstitution grandeur nature est exposée au musée Thainosaur de Bangkok. (jzs/ats)

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