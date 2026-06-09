Affaire Lyhanna: premières mesures du gouvernement français

Le gouvernement français a présenté mardi ses premières mesures pour tenter de répondre à la colère et à l'immense émotion suscitées dans le pays par la mort d'une collégienne de 11 ans, Lyhanna.

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Keystone

Cette affaire a suscité une vive polémique sur l'efficacité de la lutte contre la pédocriminalité et les moyens fournis à la justice. Dans plusieurs villes de France, plus de 60 000 personnes ont manifesté lundi soir pour exprimer leur courroux.

Le premier ministre, Sébastien Lecornu a réuni plusieurs ministres pendant une heure et demie. Il a proposé de renforcer les peines pour les violeurs en série. Ceux-ci pourront ainsi encourir la perpétuité, contre les 20 ans actuels.

Pour les crimes contre les enfants, les actes d'enquête devront être effectués «dans un délai maximal de trois mois», a également proposé le chef du gouvernement. Une mesure qui répond à l'inaction de la justice face au principal suspect dans la mort de Lyhanna. (ats/afp)