Image: montage watson / agences

Il bossait pour Dua Lipa et a été poignardé

Le chanteur et auteur-compositeur britannique Talay Riley a été mortellement poignardé dans l’est de Londres. L'affaire a profondément ému le monde de la musique.

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Âgé de 35 ans, Riley, de son vrai nom Mark Orabiyi, avait écrit pour des stars telles que Dua Lipa, Britney Spears, Zendaya, Khalid et d’autres artistes de la scène pop et R&B. Il avait remporté un Grammy Award.

Il a été retrouvé jeudi dernier avec plusieurs blessures par arme blanche dans un jardin de Rayleigh Road. Son transfert à l’hôpital n’a pas permis de lui sauver la vie.

Un autre homme, âgé d’une vingtaine d’années, a également été poignardé lors de l’agression. Hospitalisé, son pronostic vital n'est cependant pas engagé.

Trois arrestations

L’enquête menée par Scotland Yard a conduit à l’arrestation de trois personnes. Un homme de 27 ans a été remis en liberté sous caution dans l’attente de nouvelles investigations, tandis qu’un homme de 24 ans et une femme de 25 ans ont été relâchés.

Les circonstances de l’attaque demeurent obscures. De nombreux hommages lui ont été rendus, notamment par les rappeurs Stormzy et Wretch 32. Selon ce dernier: «Il va nous manquer et on ne l'oubliera jamais». (ats)