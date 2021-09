Suisse

Vaud

Vaud: Une bagarre dégénère et fait un mort à Lausanne



dr

Lausanne: une soirée tranquille finit en rixe mortelle

Un Congolais de 20 ans a perdu la vie dans une rixe, durant la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier du Flon. Un de ses amis, âgé de 21 ans, a été grièvement blessé. Ils sortaient d'un club.

Abdoulaye penda Ndiaye

Une altercation entre deux groupes a fait un mort et un blessé dimanche vers 04h00 du matin au Flon, à Lausanne. Selon la police municipale, le jeune homme décédé est un Congolais de 20 ans. Touché au thorax, il a succombé à ses blessures. Un de ses amis, âgé de 21 ans et détenteur d'un passeport portugais, a été grièvement blessé. Selon des informations non confirmées par la police, une arme blanche a été utilisée.

Trio venu des Montagnes neuchâteloises

«Ce sont deux groupes rivaux qui se sont retrouvés à Lausanne. Il y a eu des provocations. Ils étaient alcoolisés, et ça a éclaté très vite. Notre groupe était composé de trois personnes qui habitent dans les Montagnes neuchâteloises: V., qui a été tué, D., le blessé, et A., qui est actuellement en état de choc. Samedi, j'étais aussi à Lausanne, mais pas au même endroit que mes potes africains», a témoigné un ami des deux victimes, contacté par watson. Selon notre source, le groupe rival était beaucoup plus nombreux.

La personne responsable du club où le trio de Neuchâtelois a passé la soirée indique que tout s'est bien passé sur place: «Les trois jeunes sont partis vers 3h30-4h du matin. Il n'y avait rien à signaler. Les faits se sont produits loin de mon établissement.» Le papa de la victime s'est exprimé sur les réseaux sociaux.

La douleur d'un père «Je viens de perdre mon fils de 20 ans, poignardé à Lausanne. Mon Champion...»

Contre des Biennois ?

Contactée par watson, la famille du jeune congolais n'a pas souhaité s'exprimer. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. À ce stade de la procédure, le Ministère public vaudois ne souhaite pas faire le moindre commentaire. Les polices cantonales bernoise et neuchâteloises ont adopté la même posture. Toutefois, d'après nos investigations, les hostilités ont opposé des jeunes des Montagnes neuchâteloises et des Biennois. Une rivalité qui dure depuis plusieurs années.

Rivalité sanglante «C'est une histoire qui dure depuis longtemps. Les jeunes de Bienne (BE) et de La Chaux-de-Fonds (NE) se tapent dessus dès qu'ils se croisent. Il y a déjà eu des blessés par le passé»

La violence n'a fait que s'exacerber avec un décompte sur les réseaux sociaux, sous forme de point attribué pour chaque «bagarre gagnée» par un des deux groupes. Jusqu'à l'issue fatale de dimanche.