Le groupe du milliardaire Rupert Murdoch s'est acquitté d'une importante somme d'argent auprès du prince de Galles, pour le piratage de son téléphone.

Le prince William a reçu une «très grosse somme» d'un média britannique

Selon des sources judiciaires, le prince de Galles a réglé à l'amiable et à coups de plusieurs millions une affaire de piratage de son téléphone portable.

Le prince William vient de remporter son dernier bras de fer contre les tabloïds britanniques.

Selon des documents présentés à la Haute Cour et consultés par la BBC, un «accord secret» a été conclu entre Buckingham Palace et News Group Newspapers (NGN), éditeur du Sun et du titre, désormais disparu, News of the World.

L'accord, signé par la reine Elizabeth en personne selon The Independant, prévoit notamment que les membres de la famille royale abandonnent leurs réclamations contre NGN, avant la conclusion du litige sur le piratage du téléphone du prince William.

La nouvelle du règlement a été dévoilée mardi dans des documents publiés de la Haute Cour. Il s'agit du tout dernier épisode en date d'une série de batailles juridiques menées par le prince Harry contre des organisations de presse britanniques à Londres.

Une audience de trois jours à Londres impliquant Harry et l'acteur Hugh Grant vient d'ailleurs de commencer. Le frère de William poursuit également le groupe NGN pour une prétendue collecte d'informations illégales à son sujet. (mbr)