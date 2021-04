International

Famille

Les adieux au prince Philip et la reprise de contact entre William et Harry

Aujourd'hui, le Royaume-Uni a dit un dernier adieu au prince Philip. La cérémonie, d'une pudeur extrême, a même permis à William et Harry de rétablir le contact.

Assise seule pendant la cérémonie et tout de noir vêtue jusqu'au masque, la reine Elizabeth II a fait ses adieux samedi à son époux le prince Philip. Il l'a épaulée pendant plus de sept décennies avec un dévouement inlassable à la couronne.

Le prince, mort «paisiblement» il y a huit jours au château de Windsor à l'âge de 99 ans, repose désormais dans le caveau de la chapelle Saint George, sur le domaine de la résidence royale, à l'issue d'une cérémonie sobre, pandémie oblige, et millimétrée. Après la cérémonie, les princes Harry et William sont sortis côte à côte et sont partis ensemble, avec Kate.

Le cercueil du prince Philip demeurera dans la crypte du caveau jusqu'à ce que la reine l'y rejoigne. Les époux ainsi réunis auront alors pour dernière demeure la chapelle du Memorial du roi George VI, père d'Elizabeth II.

Quelques jours avant son 95e anniversaire, la reine a rendu hommage, entourée des membres les plus proches de la famille royale, à celui qu'elle définissait comme sa «force» et son «soutien», depuis son couronnement en 1952. Connu pour son franc-parler et ses plaisanteries - flirtant parfois avec le racisme ou le sexisme - le prince consort, à la longévité record dans l'histoire du pays, aurait eu 100 ans le 10 juin.

Lors de la cérémonie, le Doyen de Windsor a rendu hommage à l'«inébranlable loyauté» du prince Philip envers la reine, son «courage», sa «force d'âme» et sa «foi».

Limitée à 30 personnes à cause de la pandémie de Covid-19, la cérémonie s'est ouverte au domaine du château de Windsor, à l'ouest de Londres, peu avant 15H00 locales (16h00 heure suisse), heure à laquelle le Royaume-Uni, en deuil national depuis huit jours, a observé une minute de silence. (ats/afp)

